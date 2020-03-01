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أخبار البلد

رامي صبري يشارك في احتفالية دكان الفرحة بمحافظة سوهاج.. صور

الأحد 01/مارس/2020 - 07:47 م
رامي صبري يشارك في
رامي صبري يشارك في احفالية دكان الفرحة
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محمد عبد المنعم
شهدت احتفالية مبادرة دكان الفرحة التي نظمها صندوق تحيا مصر بمحافظة سوهاج مشاركة النجم رامي صبري الذي حرص على المساهمة في إسعاد الفتيات المستفيدات من المبادرة بتقديم عدد من أغانيه وذلك خلال تسليمهن تجهيزات الزواج.

كما شاركت في الاحتفال بتجهيز العرائس النجمة ليلي علوي والنجم هاني رمزي والفنانة لبلبة و الإعلاميات هيدي كرم ومنى عبد الغني وجاسمين طه.

نظم الاحتفالية صندوق تحيا مصر ضمن افتتاحه عدد من مشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، حيث تم تسليم 100 فتاة تجهيزات الزواج خلال الاحتفالية.

وتعتبر حملة تجهيز الفتيات إحدى حملات مبادرة دكان الفرحة التي أطلقها الصندوق في أبريل الماضي لدعم الأسر الأولى بالرعاية وطلاب الجامعة عبر توفير ربع مليون قطعة ملابس جديدة فضلا عن تجهيز ٥٠٠ فتاة ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة. 

وتتضمن حملة تجهيز الفتيات توفير تجهيزات الزواج وتشمل بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواه ومروحة ومرتبة اسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل .

ويتم اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج وفقا لعدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو احدهما  ومتوسط دخل الأسرة الشهري وموقف عمل الفتاه من عدمه وجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات بالأسرة سن الفتاة و عدد أفراد الأسرة.
رامي صبري يشارك في احتفالية دكان الفرحة بمحافظة سوهاج.. صور
رامي صبري يشارك في احتفالية دكان الفرحة بمحافظة سوهاج.. صور
رامي صبري يشارك في احتفالية دكان الفرحة بمحافظة سوهاج.. صور
رامي صبري يشارك في احتفالية دكان الفرحة بمحافظة سوهاج.. صور
رامي صبري يشارك في احتفالية دكان الفرحة بمحافظة سوهاج.. صور
رامي صبري يشارك في احتفالية دكان الفرحة بمحافظة سوهاج.. صور
رامي صبري يشارك في احتفالية دكان الفرحة بمحافظة سوهاج.. صور
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