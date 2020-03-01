قتلت أبويا وضربت مراته بالسكينة.. اعترافات عامل بأسباب جريمته

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط عامل قتل والده وأصاب زوجة والده بقنا.

















تلقى مركز شرطة قوص بأمن قنا، بلاغًا من المستشفي، بوصول كل من عامل، 59 سنة، مقيم دائرة المركز "جثة هامدة"، وزوجته "ربة منزل- 45 سنة"، مقيمة دائرة المركز "مصابة".





بانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا وبمناظرة الجثة تبين إصابته بـ 10 طعنات بالوجه والرقبة.





وبمناقشة زوجته قررت إنها الزوجة الثانية للمجني عليه وأضافت انه أثناء نومها صحبة زوجها " المجني عليه " فوجئت بقيام احد الأشخاص بالتعدي على المجني عليه بسلاح ابيض محدثا إصابته التي أودت بحياته وحال استغاثتها قاما بالتعدي عليها بذات السلاح محدثا إصابتها وفر هاربا.





وأضافت بسابقة وجود خلافات بين زوجها المجني عليه وزوجته الأولى وأبنائه.









تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا أسفرت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه من زوجته الأولى، عامل 32 سنه مقيم دائرة مركز قوص .









عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه .









بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف أنه عقب علمه بقيام والده "المجني عليه" بتحرير عقد بيع للمنزل لزوجته الثانية فقام بشراء سلاح أبيض "سكين" وتوجه إلى المنزل والدلوف لداخله وقام بتسديد عدة طعنات بذات السلاح لوالده المجني عليه ولم يتركه إلا بعد أن تأكد من مقتله وعندما استغاثت زوجته الثانية قام بالتعدي عليها محدثا إصابتها قاصدا قتلها خشية من افتضاح أمره وقيامه بالتخلص من السلاح المستخدم بأحد المصارف بالقرية .



