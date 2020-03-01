AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 130 حالة

الأحد 01/مارس/2020 - 08:37 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل أراضيها ارتفع حتى الآن ليصبح 130 حالة. 

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق، إغلاق متحف اللوفر في العاصمة باريس بسبب إضراب العاملين لخوفهم من وباء فيروس كورونا.

وأعلن المكتب الصحفي للمتحف أنه على الرغم من المحادثات مع العاملين حول التدابير الوقائية التي أمر بها اللوفر، فقد تعذر فتح المتحف.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في فرنسا حتى أمس السبت 100 حالة، وقد حظرت السلطات إقامة ندوات تضم أكثر من 5000 شخص وذلك نظرا لتزايد انتشار الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب فيروس كورونا.. أستراليا ترفض دخول القادمين من الصين باستثناء رعاياها

مقتل 259 شخصا وإصابة 12 ألفا آخرين.. حصيلة ضحايا كورونا في الصين

أمريكا تدرج 260 شخصًا على قائمة المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا

فرنسا تعلن إصابات جديدة بفيروس كورونا

كورونا يثير ذعر العالم.. لماذا تخلو السعودية من الفيروس الغامض.. هل تدمر على أبواب المملكة ؟ | تفاصيل

وفاة أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أوروبا

ترشيحاتنا

خبر صادم .. فيروس كورونا قد يكون مرضا مزمنا بين البشر

6 رسائل قوية من الخارجية لإثيوبيا بعد تغيبها عمدا عن مفاوضات سد النهضة

إجراءات مواجهة كورونا.. وزيرة الصحة تغادر مطار القاهرة إلى الصين

مفاجأة | كهربا يرحل عن النادي الأهلي نهاية الموسم .. فيديو

شقيقه داخل العناية المركزة.. فنان شهير يطالب جمهوره بالدعاء

بـ ذيل الحصان.. هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معشوقة المصريين.. «لانسر كرستاله» وطرق تعديلها وسعرها الحالي في السوق المصري

بالبوت.. مايا دياب في الشارع بدون بنطلون تثير الجدل

كارثة.. مخاطر تنظيف الممبار في غسالة الملابس