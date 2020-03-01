ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 130 حالة

قالت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل أراضيها ارتفع حتى الآن ليصبح 130 حالة.





وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق، إغلاق متحف اللوفر في العاصمة باريس بسبب إضراب العاملين لخوفهم من وباء فيروس كورونا.





وأعلن المكتب الصحفي للمتحف أنه على الرغم من المحادثات مع العاملين حول التدابير الوقائية التي أمر بها اللوفر، فقد تعذر فتح المتحف.





وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في فرنسا حتى أمس السبت 100 حالة، وقد حظرت السلطات إقامة ندوات تضم أكثر من 5000 شخص وذلك نظرا لتزايد انتشار الفيروس.



