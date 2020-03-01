AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سباق مع الزمن.. الحكومة: نقل 53 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة ..فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 10:55 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
Advertisements
إبراهيم القادري
قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن العمل في العاصمة الإدارية مستمر 24 ساعة فى سباق مع الزمن حتى ننجز الأعمال بأسرع ما يمكن، وليس هناك موعد محدد إلى الآن.



وأضاف هاني محمود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن المرحلة الأولى سيتم فيها نقل 53 ألف موظف وهم المتخصصون بالدواوين الخاصة بالوزارات والهيئات، كما أنه فى المرحلة الأولى لن يتم نقل أى مؤسسة أو هيئة تعمل مع الجمهور فيها.



وأوضح هاني محمود، أن الحي الحكومي مميكن بالكامل ولن يكون هناك أى استخدام للأوراق، وهذه تعد نقلة حضارية جديدة تتم تجربتها في العاصمة الجديدة لحين الانتهاء من البنية التحتية في جميع المحافظات.



وتابع هاني محمود، أن الفترة الأولى سنبدأ فيها بالـ 53 ألف موظف الذى سيتم نقلهم حتى يخوضوا تجربة التعامل الإلكتروني دون استخدام الأوراق.


واستكمل هاني محمود، أن الموظفين الذين سيتم نقلهم بعد تقييمهم في اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي والمهارات الشخصية حتى يكونوا مؤهلين للتعامل مع النظام الجديد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العاصمة الإدارية: جاهزون لاستقبال المواطنين والموظفين فى 2020.. فيديو

تعرف على سعر المتر بحي السفارات فى العاصمة الإدارية

التنمية المحلية تناقش إجراءات الانتقال للعاصمة الإدارية

محمد نجيب: العاصمة الإدارية خالية من كافة أنواع التلوث البيئي ..فيديو

مستقبل وطن ينظم زيارة الأولى من نوعها للعاصمة الإدارية الجديدة

برلماني يحدد 3 شروط يجب توافرها في موظف العاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

طقطق يتعادل للمصري أمام نهضة بركان مع انطلاق صافرة الشوط الثاني

الزمالك يدرس بيع فرجاني ساسي ومحمود علاء.. فيديو

الخيانة في دمها.. قاتل زوجته في الجيزة: هربت مع عشيقها ورجعتها ومارست الرذيلة مع أبويا

الصحة تكشف حقيقة ظهور حالات كورونا في كفر الشيخ

الصحة: فحص 1443 حالة اشتباه بكورونا جميعها سلبية

معشوقة المصريين.. «لانسر كرستاله» وطرق تعديلها وسعرها الحالي في السوق المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. رانيا يوسف في إطلالة جديدة.. والجمهور: رقصك حلو

شاهد.. المعالم الأثرية في مصر بـ "الصيني" بسبب كورونا

لعشاق المغامرات .. أكثر 20 جسرا رعبا حول العالم .. صور