AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

«الري»: إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة يخالف القوانين الدولية ..فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 10:25 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
حمزة شعيب
أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد البيئية، الحرص على مصلحة مصر فيما يخص مفاوضات سد النهضة.


وقال "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، إن المفاوضات حول سد النهضة كانت متوازنة وعادلة للدول الثلاث.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن بيان إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة بالتوازي مع أعمال الإنشاءات إجراء منفرد يخالف القوانين والأعراف الدولية، فضلًا عن مخالفة إعلان المبادئ الذي أبرم عام 2015، مختتمًا «لا أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة الصفر، وسيتم إهدار جهد 5 سنوات بعد التوصل إلى اتفاق متوازن يحقق مصلحة الدول الثلاث».


وأشار المتحدث باسم الري إلى أن الاتفاق كان سيراعي تحقيق التنمية لإثيوبيا من دون تحقيق ضرر جسيم لمصر، فضلا عن الاتفاق على مراحل الملء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلافات في قواعد الملء.. الري تكشف أحدث تطورات مباحثات سد النهضة| فيديو

الري: مفاوضات واشنطن عن سد النهضة ستدور في الملء والتشغيل| فيديو

مصر تستنكر بيان الخارجية الإثيوبية.. وتؤكد: تريد فرض الأمر الواقع دون مراعاة لدولة المصب

الري: نحافظ على مواردنا المائية في مفاوضات سد النهضة.. فيديو

الري: تلويح إثيوبي بـ ملء سد النهضة بشكل أحادي.. فيديو

الري: مصر حريصة على اتفاق مستدام وعادل لكل أطراف قضية سد النهضة..فيديو

ترشيحاتنا

بتوجيهات من الرئيس.. مساعدات مصرية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول بجنوب السودان.. فيديو

مفاجأة.. ميسي قد لا يشارك في مباراة برشلونة وريال مدريد

قتلوا الزوج بسم الصراصير.. الإعدام لربة منزل والمؤبد لـ عشيقيها بالزيتون

تفاصيل صادمة في تقرير حكم مباراة الزمالك والترجي

أحسن صفقة.. نجم الأهلي السابق يشيد بـ فايلر عقب ثنائية صن داونز

حاسس نفسي مش راجل.. القبض على شيميل يمارس الشذوذ مع العرب في الجيزة مقابل 500 دولار في الساعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. رانيا يوسف في إطلالة جديدة.. والجمهور: رقصك حلو

شاهد.. المعالم الأثرية في مصر بـ "الصيني" بسبب كورونا

لعشاق المغامرات .. أكثر 20 جسرا رعبا حول العالم .. صور