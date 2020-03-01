«الري»: إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة يخالف القوانين الدولية ..فيديو

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد البيئية، الحرص على مصلحة مصر فيما يخص مفاوضات سد النهضة.









وقال "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، إن المفاوضات حول سد النهضة كانت متوازنة وعادلة للدول الثلاث.









وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن بيان إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة بالتوازي مع أعمال الإنشاءات إجراء منفرد يخالف القوانين والأعراف الدولية، فضلًا عن مخالفة إعلان المبادئ الذي أبرم عام 2015، مختتمًا «لا أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة الصفر، وسيتم إهدار جهد 5 سنوات بعد التوصل إلى اتفاق متوازن يحقق مصلحة الدول الثلاث».









وأشار المتحدث باسم الري إلى أن الاتفاق كان سيراعي تحقيق التنمية لإثيوبيا من دون تحقيق ضرر جسيم لمصر، فضلا عن الاتفاق على مراحل الملء.



