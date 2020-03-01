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فن

بلوك جديد.. داليا مصطفى تتألق والجمهور يتغزل.. شاهد

الأحد 01/مارس/2020 - 10:53 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت داليا مصطفى بلوك جديد  بوضع ميك ترابي على وجهها متناسق مع بشرتها لابراز جمالها و أنوثتها. 


ولقيت الصور على ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "منوره الدنيا" و " ملكة جمال" و "جميلة الجميلات"و " متألقه دايما" و "برنسيسة". 

يذكر أن آخر اعمال داليا مصطفى عرض مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.

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