وردة يتألق ويساهم في فوز فريقه على أستيراس تريبوليس بالدوري اليوناني

فاز فريق لاريسا بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره أستيراس تريبوليس، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب "آيل آرينا"، ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري اليوناني.





وشهدت المباراة، مُشاركة ثنائي منتخب مصر، عمرو وردة وعلي غزال، المُحترفان في صفوف لاريسا، ولعبا مُنذ ضربة البداية وحتى صافرة النهاية.





أهداف المباراة جاءت في الشوط الأول من المباراة، الأول جاء في الدقيقة 18 عبر رادومير ميلوسافلجيفيتش، ثم في الدقيقة 36، واصل ميلوسافلجيفيتش تألقه في المباراة، وسجّل الثاني، بعد أرضية عرضية من وردة، سددها في الشباك.





وفي الدقيقة 44، سجّل ميلوسافلجيفيتش الهدف الثالث له ولفريقه في المباراة "هاتريك"، بعدما تسلم كرة رائعة من وردة في منطقة الجزاء.





هذا الانتصار رفع رصيد لاريسا لـ30 نقطة بالمركز الثامن في سلم ترتيب الدوري اليوناني، فيما توقف رصيد فريق أستيراس عند نفس العدد من النقاط بالمركز العاشر.