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منوعات

في غفلة من والدها .. رجل يغتصب طفلة أمريكية داخل حمام مطعم شهير

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:58 ص
رجل يعتدي على طفلة
رجل يعتدي على طفلة داخل مطعم
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عزة عاطف

عليك الحذر قبل أن تترك أطفالك في أي مكان عام وحدهم.. صرخت الفتاة الصغيرة تنادي "بابا" لمحاولة الاستنجاد بمن يساعدها من داخل حمام ماكدونالدز، حيث كانت تتعرض للاغتصاب على يد شخص غريب تتبعها إلى الحمام وقام بفعلته الشنيعة.


دخل الوالد الأمريكي بابنه وابنته الصغار إلى حمام الرجال وطلب من الطفلة انتظاره خارج باب المرحاض حتى يقضي أخوها حاجته، لكن فجأة جذب رجل يدعى «كريستوفر بوينتي» 34 عامًا الطفلة إلى مرحاضه وكتم فمها ثم اعتدى عليها فيما لم يسمع والدها.


تم عرض تفاصيل مروعة عن الجريمة التي وقعت داخل مطعم ماكدونالدز في شيكاغو خلال جلسة استماع لمحاكمة كريستوفر بوينتي، حيث كانت الفتاة داخل المطعم في المدينة مع والدها وشقيقها وفقًا لصحيفة مترو.


قام بسحبها إلى الداخل ونزع ملابسها ثم اغتصبها، ويقول الادعاء بأن الفتاة كانت تصرخ للمساعدة لكن لم يسمعها أحد بسبب كتم المجرم لصوتها بينما حاول والد الطفلة كسر باب المرحاض، وأمسك بساقي الطفلة لإخراجها.


دخل الأب في شجار عنيف مع المجرم الذي حاول الفرار لكن ألقت الشرطة القبض عليه واعترف بجريمته.

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