مُهرب يكشف جرائم أردوغان: نحصل على 600 دولار لتهريب اللاجئ إلى أوروبا.. فيديو

نشرت إذاعة "فويس أوف أمريكا، حوارا مع مهرب، يقوم بنقل اللاجئين السوريين الراغبين في الهروب من الأراضي التركية إلى أوروبا.





ويقول المُهرب، الذي قضى جزء من حياته في السجن، إن السلطات التركية أعطت لهم الضوء الاخضر لتهريب اللاجئين السوريين إلى اليونان.





وأضاف أنه يحصل على 600 دولار مقابل اللاجئ الواحد، مؤكدا أن السلطات التركية تسهل هذه العملية الان.





وقرر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، تعليق إقامة اللجوء من قبل الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية لمدة شهر.





وقال ميتسوتاكيس في تصريحات صحفية: "قررنا رفض استقبال أي شخص يدخل اليونان بشكل غير قانوني"، مشيرًا إلى أنه سيزور المنطقة الحدودية مع تركيا الثلاثاء برفقة رئيس المجلس الأوروبي.





وأضاف: "المهاجرون على الحدود تحولوا إلى بيادق تستخدمها تركيا للضغط الدبلوماسي".





واتهم وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دندياس، تركيا بالانخراط في حملة تضليل في ما يخص أعداد اللاجئين الذين دخلوا إلى الأراضي اليونانية من تركيا.