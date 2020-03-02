AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مُهرب يكشف جرائم أردوغان: نحصل على 600 دولار لتهريب اللاجئ إلى أوروبا.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:59 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
نشرت إذاعة "فويس أوف أمريكا، حوارا مع مهرب، يقوم بنقل اللاجئين السوريين الراغبين في الهروب من الأراضي التركية إلى أوروبا. 

ويقول المُهرب، الذي قضى جزء من حياته في السجن، إن السلطات التركية أعطت لهم الضوء الاخضر لتهريب اللاجئين السوريين إلى اليونان. 

وأضاف أنه يحصل على 600 دولار مقابل اللاجئ الواحد، مؤكدا أن السلطات التركية تسهل هذه العملية الان. 

وقرر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، تعليق إقامة اللجوء من قبل الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية لمدة شهر. 

وقال ميتسوتاكيس في تصريحات صحفية: "قررنا رفض استقبال أي شخص يدخل اليونان بشكل غير قانوني"، مشيرًا إلى أنه سيزور المنطقة الحدودية مع تركيا الثلاثاء برفقة رئيس المجلس الأوروبي.

وأضاف: "المهاجرون على الحدود تحولوا إلى بيادق تستخدمها تركيا للضغط الدبلوماسي".

واتهم وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دندياس، تركيا بالانخراط في حملة تضليل في ما يخص أعداد اللاجئين الذين دخلوا إلى الأراضي اليونانية من تركيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليونان تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التضامن معها لمواجهة الاستفزازات التركية

بعد مقتل جنوده في سوريا.. اللاجئون سلاح أردوغان لابتزاز الدول الأوروبية

تركيا تسمح للاجئين السوريين بالتوجه إلى أوروبا.. فيديو

بعد مقتل جنوده في سوريا.. أردوغان يبتز أوروبا بورقة اللاجئين.. وأزمة جديدة مع اليونان

شاهد..اشتباكات بين مهاجرين والشرطة اليونانية عند الحدود مع تركيا

شاهد.. تركيا تمنح آلاف اللاجئين الضوء الأخضرًا للعبور إلى أوروبا

ترشيحاتنا

لفائف وأكواب شخصية.. الكنيسة تطبق إجراءات وقائية علي المصلين خوفا من كورونا

يجب حذفه فورا.. تعرف على أخطر تطبيق على الإطلاق

عايزني أموت.. أول تعليق من عادل إمام على إصابته بفيروس كورونا | فيديو

جمال عبد الحميد: الزمالك لم يخسر من الأهلي رغم انسحابه.. والقانون ينص على إعادة اللقاء

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن 3 وظائف في شهر رجب

مرتضى منصور: لا يوجد في الزمالك مرتزقة.. ومبروك للأهلي الفوز أمام صن داونز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جيب جراند شيروكي 2021 الشكل الجديد.. صور

شاهد.. جماهير الأهلي تشعل مترو الأنفاق بالهتافات.. لحظات لا تنسى

بريطانيا تغرق ورئيس الوزراء في غفلة.. صور المنازل عائمة في المياه