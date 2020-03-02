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أخبار العالم

فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة الإسرائيلية

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
فتحت مراكز الاقتراع في اسرائيل أبوابها، منذ قليل، لخوض جولة جديدة من الانتخابات العامة الإسرائيلية، هي الثالثة في محاولة للوصول لتوافق لتشكيل حكومة جديدة. 

ودعا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وجلعاد إردان وزير الأمن العام، االشرطة ووكالة الشين بيت إلى الاستعداد للتعامل مع المحاولات المستمر للسيطرة على الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل، وذلك من خلال الأخبار الزائفة حول تهديدات فيروس كورونا. 

وخلال تقييم للوضع في وزارة الصحة الإسرائيلية، قال إردان إنه أمر الشرطة بالاستعداد لنشر معلومات خاطئة حول مرض فيروس كورونا للتأثير على انتخابات 2 مارس المقبل.

وأشار إرادن إلى أنه "لا يمكن تجاهل أنه قبل أسبوع من الانتخابات، وهناك مخاوف من تأثيرات فيروس كورونا على الانتخابات والعناصر التي ستحاول اٌضرار بنزاهة الانتخابات من خلال توزيع تقارير كاذبة، أخبار وهمية، حول هذا الموضوع من أجل التأثير على نسبة التصويت في مناطق معينة". 

وأضاف أنه من الوضح أن نشر أخبار كاذبة بشأن فيروس كورونا يعتبر جريمة. 

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