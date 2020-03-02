تحذير.. الكمامة تزيد من احتمالية العدوى بفيروس كورونا

انتشرت العديد من التحذيرات عن فيروس كورونا بعد الاعلان عن ظهور حالتين في مصر ، مما تسبب في الخوف من الاصابة بالمرض وبدأ الكثير من الاشخاص يلجئون الي ارتداء الكمامات للخوف من الاصابة بالفيروس .
واشار الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك، الي ان امريكا نشرت نصيحة مهمة بخصوص فيروس كورونا وهي :
يجب علي الشخص السليم بعدم ارتداء الكمامات ( الماسكات) للوقاية من كورونا لأنها لا تحمي من العدوي، بل العكس هو الصحيح إذ أن ارتداءها قد يزيد احتمالات العدوي لأن طريقة ارتداءها غالبا خاطئة.
ونصح المصابين فقط بارتدائها لعدم نشر العدوي.