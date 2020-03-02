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توك شو

شاهد .. داليا البحيري تكشف عن أصعب مشهد لها بـ السفارة فى العمارة

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:40 م
داليا البحيري
داليا البحيري
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البهي عمرو

علقت الفنانة داليا البحيري، على أصعب مشهد فى فيلم السفارة فى العمارة مع الزعيم عادل إمام وقالت " جميع المشاهد كانت صعبة مؤكدة أنها كانت مرعوبة أثناء التمثيل أمام الزعيم".  


وأضافت داليا البحيري، خلال حوارها على قناة النهار، أنها كانت تذاكر الدور جيدًا حى لا تقع فى أى خطأ.


وأشارت داليا البحيري، إلى أن الزعيم عادل إمام خلال فيلم السفارة فى العمارة  تحدث معها عن أشياء شخصية وطريقة تعرفه على زوجته.


ولفتت داليا البحيري، إلى أن  الزعيم كان يتحدث معها لكى يخرجها من حالة الخوف والرعب التي كانت فيها.

وتابعت داليا البحيري، أن عملها مع الزعيم عادل أمام اضاف لها الكثير فى مشوارها الفنى.

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