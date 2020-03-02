هل يجوز إعطاء زكاة المال لأحد الأقارب المتعثرين.. فيديو

هل يجوز إعطاء زكاة المال لأحد الأقارب المتعثرين.. سؤال ورد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء.
أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة
الرسمية للدار أنه فقير ويجوز إعطاء زكاة المال له.
وقالت دار الإفتاء: إعطاء الزكاة لمستحقها الذي
تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به
صلة قرابة.
وأوضحت أن النبي - صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.
-هل يجوز إعطاء الابن
المتزوج من مال الزكاة؟