بعد احتجازهم لساعات.. تحرير عشرات الرهائن في الفلبين

ذكرت وسائل إعلام عالمية، أن مسلحًا أطلق سراح حوالي 30 رهينة كان قد احتجزهم اليوم في مركز للتسوق بالعاصمة الفلبينية مانيلا.





وأكدت مسؤولون إن العامل المفصول حرر الرهائن الذين احتجزهم واستسلم للشرطة التي حاصرت المركز التجاري "ذا في مول" في الفلبين، مما أنهى الأزمة التي استمرت منذ الصباح.





ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، حاصرت الشرطة المركز بعد قيام عامل مفصول من عمله بإطلاق النار داخل المكان واحتجاز رهائن الذين بدوا في حالة ذعر.





ورصدت أسوشيتد برس، قوات الأمن وهي تدخل المكان ومدججة بالسلاح والبنادق، فيما تواجد في الخارج عدد من رجال الشرطة وسيارة إسعاف.