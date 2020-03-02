شبه بعض جدا.. مصطفى خاطر يشارك جمهوره صورة مع شقيقه.. شاهد





وعلق مصطفى خاطر على الصورة قائلا: "من حق الكبير يدلع".





وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :





شبه بعض جدا - ربنا يخليكوا لبعض - منورين





ويشارك النجم مصطفى خاطر فى بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء وهبي بشخصيتين (شقيقتان توأم.. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية)، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.





ويشارك في بطولة فيلم أشباح أوروبا، كل من أحمد الفيشاوي، وأروى جودة، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثي "أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري"، من إخراج محمد حماقي.











