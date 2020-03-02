AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دايما بيديني طاقة إيجابية وحماس .. إدوارد يوجه رسالة لهذا المخرج | شاهد

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:50 م
ادوارد
ادوارد
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان ادوارد صورة له مع المخرج محمد سامى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


علق إدوارد قائلا "مع المخرج المبدع اللي دايما يديني طاقة إيجابية وحماس بحاول أكون دايما عند حسن ظنه حبيبي وأخويا المبدع محمد سامي".


وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

بالتوفيق والنجاح - منورين الدنيا كلها - تحياتى لحضرتك. 

من ناحية يشارك ادوارد في مسلسل "الفتوة"  تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "الفتوة" خلال السباق الرمضاني المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وانتهى المخرج من تصوير الأسبوع الأول من العمل، وتم تصويره في الديكور الاساسي الذى تم بناؤه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، علي أن يستمر التصوير هناك حتى شهر فبراير القادم.


مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجلاء بدر تنضم إلى فريق عمل الفتوة

محمد سامي ومي عمر يخطفان الأضواء في أحدث ظهور لهما | شاهد

هنادي مهنا تنضم لفريق مسلسل دهب عيرة

شاهد.. أول فيديو لـ مي عمر على تيك توك

مي عمر تشعل إنستجرام بصورة جديدة

إدوارد يحيى الذكرى الثالثة لوفاة والدته

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تخضع لفحوصات كورونا في مطار بكين

مش منحوس.. يوسف مولود يوم 29 فبراير: محظوظ وشخصية محبوبة

كورونا يتوغل ..انهيار مبيعات السيارات فى الصين.. وهيونداي تغلق مصنعا في كوريا.. تفاصيل

عاجل .. ظهور حالة كورونا في دولة عربية جديدة

السعودية تواجه خطر الجراد والكلاب الضالة

أول اختراع للوقاية من فيروس كورونا .. تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

مش منحوس.. يوسف مولود يوم 29 فبراير: محظوظ وشخصية محبوبة

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. تعرف على متحف الإمارات الوطني بأبوظبي .. صور وفيديو