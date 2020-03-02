دايما بيديني طاقة إيجابية وحماس .. إدوارد يوجه رسالة لهذا المخرج | شاهد









علق إدوارد قائلا "مع المخرج المبدع اللي دايما يديني طاقة إيجابية وحماس بحاول أكون دايما عند حسن ظنه حبيبي وأخويا المبدع محمد سامي".









وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :





بالتوفيق والنجاح - منورين الدنيا كلها - تحياتى لحضرتك.





من ناحية يشارك ادوارد في مسلسل "الفتوة" تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "الفتوة" خلال السباق الرمضاني المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وانتهى المخرج من تصوير الأسبوع الأول من العمل، وتم تصويره في الديكور الاساسي الذى تم بناؤه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، علي أن يستمر التصوير هناك حتى شهر فبراير القادم.









مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.







