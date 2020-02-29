كل سنة وانت طيب يا اخوي.. إدوارد يهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده

نشر الفنان إدوارد، صورة عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع صديقه الفنان أحمد السقا، مهنئًا إياه بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق غدًا الأحد 1 مارس.





وظهر إدوارد، مع أحمد السقا، خلال كواليس مسلسلهما "ولد الغلابة" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وعلق الأول على الصورة قائلًا: «كل سنة وانت طيب يا اخوي».





يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويكمل تصوير المشاهد المتبقية له منها في القاهرة.





فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.





وكانت آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.