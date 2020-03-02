AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا .. معاذ حجي يتقدم باستقالته من منصب السكرتير العام لـ الكاف

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:46 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل - عمرو الحلواني
أعلن المغربي معاذ حجي، السكرتير العام للاتحاد الافريقي، تقديم استقالته إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والرحيل بشكل رسمي عن منصبه.

وأعلنت الصحف المغربية اليوم الاثنين أن معاذ حجي سوف يرحل عن الاتحاد الافريقي لأسباب رفض المغربي أن يذكرها خلال الفترة العصيبة التي يمر بها الكاف بالوقت الحالي.

وخلف حجي، المصري عمرو فهمي في منصب السكرتير العام في 11 إبريل العام الماضي، ليترك المنصب قبل مرور عام على توليه المنصب الجديد.

وتناول موقع 360 سبورت المغربي مسيرة معاذ حجي، الذي ترك مجاله في طب الأسنان للعمل بمجال كرة القدم، حيث تدرج في عدد من المناصب.

وبدأ حجي مسيرته في تقلد المناصب الرياضية كرئيس للجنة الأخلاق بنادي الرجاء البيضاوي المغربي في كازبلانكا.

كما تقلد منصب في وزارة الشباب والرياضة المغربية خلال الفترة من 2009 حتى 2011 مع الوزير منصف بلخياط، قبل أن يعمل نائبا لرئيس كأس العالم للأندية الذي أقيم في المغرب، حيث كان مسؤولا عن الأمور الأمنية.

والتحق بعدها معاذ حجي بالاتحاد المغربي لكرة القدم، وكان مسئولا عن المنتخبات الوطنية، ثم التحق بالكاف كمنسق عام، ومسؤول عن التواصل بين رئيس الكاف أحمد أحمد، والسكرتير العام السابق عمرو فهمي، قبل أن يخلفه في المنصب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفل الكاف لعام 2020 فى شرم الشيخ

وفاة عمرو مراد فهمي السكرتير العام السابق في الكاف

موعد تشييع جثمان عمرو مراد فهمي سكرتير عام الكاف السابق

بيان رسمي من CAF ينعى به عمرو فهمي

مشاهد مؤثرة من جنازة عمرو فهمي بـ مسجد الشرطة .. صور

وداعا يا صديقي.. أحمد فهمي ينعي وفاة عمرو فهمي.. شاهد

ترشيحاتنا

الأزمات تحاصر الترجي قبل مواجهة الزمالك بأبطال إفريقيا.. تفاصيل

مرض غامض وكوارث بيئية تهدد إثيوبيا.. تفاصيل

فحص 1500 .. رئيس الوزراء يتابع إجراءات التعامل مع الأجنبي المصاب بـ كورونا

محتاجين رقي في تداول المعلومات .. نشأت الديهي يكشف حقيقة وفاة عادل إمام

تراجع الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين

أول اختراع للوقاية من فيروس كورونا .. تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

مش منحوس.. يوسف مولود يوم 29 فبراير: محظوظ وشخصية محبوبة

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. تعرف على متحف الإمارات الوطني بأبوظبي .. صور وفيديو