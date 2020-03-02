رسميا .. معاذ حجي يتقدم باستقالته من منصب السكرتير العام لـ الكاف

أعلن المغربي معاذ حجي، السكرتير العام للاتحاد الافريقي، تقديم استقالته إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والرحيل بشكل رسمي عن منصبه.





وأعلنت الصحف المغربية اليوم الاثنين أن معاذ حجي سوف يرحل عن الاتحاد الافريقي لأسباب رفض المغربي أن يذكرها خلال الفترة العصيبة التي يمر بها الكاف بالوقت الحالي.





وخلف حجي، المصري عمرو فهمي في منصب السكرتير العام في 11 إبريل العام الماضي، ليترك المنصب قبل مرور عام على توليه المنصب الجديد.





وتناول موقع 360 سبورت المغربي مسيرة معاذ حجي، الذي ترك مجاله في طب الأسنان للعمل بمجال كرة القدم، حيث تدرج في عدد من المناصب.





وبدأ حجي مسيرته في تقلد المناصب الرياضية كرئيس للجنة الأخلاق بنادي الرجاء البيضاوي المغربي في كازبلانكا.





كما تقلد منصب في وزارة الشباب والرياضة المغربية خلال الفترة من 2009 حتى 2011 مع الوزير منصف بلخياط، قبل أن يعمل نائبا لرئيس كأس العالم للأندية الذي أقيم في المغرب، حيث كان مسؤولا عن الأمور الأمنية.



