AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وداع يا دنيا وداع.. حسن شاكوش يبدع في الغناء مع أحمد موسى على الهواء.. شاهد

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:17 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
Advertisements
هاني حسين
أبدع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، في غناء أغنيته الشهيرة " وداع يا دنيا وداع " مع الإعلامي أحمد موسى على الهواء.

وقال حسن شاكوش  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" أول أغنية لي كانت «أشكرك» وقمت بغنائها وبدأتها بجملة "خش يا شاكوش يا جامد".

وتابع حسن شاكوش:"  الجملة دي علمت مع الناس وناس كتير عملت فيديوهات على نفس طريقة أدائه للأغنية".

وأكمل حسن شاكوش:"  كنت أعمل لدى محل شقيقي لتوفير دخل لي ومن أجل الحصول على 10 جنيه كنت أعمل حتى الـ3 فجرا".

 وتابع حسن شاكوش:" الظروف المادية أجبرتني على إنهاء مشواري الكروي واتظلمت في كرة القدم وكنت أبذل قصارى جهدي بدون مقابل".

وأكمل حسن شاكوش:"  سفري للإسماعيلية كان يكلفني 20 جنيها يوميا وعندما أصل  للنادي يكون معي 4 جنيهات فقط "، مضيفا:"  كنت  اتواجد في معسكر النادي لمدة 15 يوما بـ 4 جنيهات فقط".

وقال حسن شاكوش:"  والدتي وقفت جنبي وانفقت الأموال من أجل ذهابي للإسماعيلية للعب كرة القدم. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متأثرا بوفاة والده.. حسن شاكوش يروي أسرار حياته فى الرياضة والفن.. فيديو

حسن شاكوش: أمي سبب نجاحي.. وكنت لاعب كرة بالإسماعيلي.. فيديو

دويتو على الهواء.. عمرو أديب يبدع في غناء «بنت الجيران» مع حسن شاكوش وعمر كمال| فيديو

سر تسميته بـ شاكوش.. 8 معلومات لا تعرفها عن مطرب بنت الجيران

صوت حسن شاكوش ينال استحسان أحمد موسى على الهواء

جمهور ستاد القاهرة يردد بنت الجيران مع حسن شاكوش وعمر كمال

ترشيحاتنا

بينهم لقاء مصيري.. 5 مواجهات نارية على أجندة الأهلي خلال شهر مارس

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب كورونا.. كلوب: جمهور ليفربول ليسوا حمقى

لم تتأثر بتداعيات كورونا: انتظام حركة الملاحة في قناة السويس

مرض غامض وكوارث بيئية تهدد إثيوبيا.. تفاصيل

أول إصابة بفيروس كورونا في السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

مش منحوس.. يوسف مولود يوم 29 فبراير: محظوظ وشخصية محبوبة

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. تعرف على متحف الإمارات الوطني بأبوظبي .. صور وفيديو