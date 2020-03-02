وداع يا دنيا وداع.. حسن شاكوش يبدع في الغناء مع أحمد موسى على الهواء.. شاهد

أبدع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، في غناء أغنيته الشهيرة " وداع يا دنيا وداع " مع الإعلامي أحمد موسى على الهواء.





وقال حسن شاكوش في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" أول أغنية لي كانت «أشكرك» وقمت بغنائها وبدأتها بجملة "خش يا شاكوش يا جامد".





وتابع حسن شاكوش:" الجملة دي علمت مع الناس وناس كتير عملت فيديوهات على نفس طريقة أدائه للأغنية".





وأكمل حسن شاكوش:" كنت أعمل لدى محل شقيقي لتوفير دخل لي ومن أجل الحصول على 10 جنيه كنت أعمل حتى الـ3 فجرا".





وتابع حسن شاكوش:" الظروف المادية أجبرتني على إنهاء مشواري الكروي واتظلمت في كرة القدم وكنت أبذل قصارى جهدي بدون مقابل".





وأكمل حسن شاكوش:" سفري للإسماعيلية كان يكلفني 20 جنيها يوميا وعندما أصل للنادي يكون معي 4 جنيهات فقط "، مضيفا:" كنت اتواجد في معسكر النادي لمدة 15 يوما بـ 4 جنيهات فقط".





وقال حسن شاكوش:" والدتي وقفت جنبي وانفقت الأموال من أجل ذهابي للإسماعيلية للعب كرة القدم.



