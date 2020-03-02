طريقة تحضير العريكه .. بالقشطة والعسل والتمر

1- ثلاث أكواب طحين بر اسمر، يتم عجنها بماء ورشة ملح على العجينه، وذلك حتى تصبح العجينه ثقيله ولا خفيفه.





2- نضع العجين في مقلاة الشواء ، ونقوم بتغطيتها، ونقلبها عند تمام التسوية، ويمكن وضع العجينة في الفرن وعند تمام التسوية يتم فتح الشواية عليها من الأعلى.





3- نخرج العجينة، ثم نقوم بعجنها في العجانة او يتم عجنها باليد، ثم نضعها بالصحن المخصص للعريكه .



4- يتم وضع السمنة أو الزبدة، ثم نضع نص كوب حليب سايل مع السمن، ونتركه على النار لكي تتكتل مع الحليب، ويظهر السمن، ثم نقوم بعمل فجوة من داخل العريكه، ونضيف العسل ونزينها بالتمر، قم تقدم العريكة.