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مرأة

طريقة تحضير العريكه .. بالقشطة والعسل والتمر

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:32 م
طريقة تحضير العريكه
طريقة تحضير العريكه
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آية التيجي
تشتهر طريقة تحضير العريكه في السعودية، حيث أنها أحد أنواع الحلوى الشعبية الشهية والشهيرة في دول الخليج، وتصنع من التمر، واشهر من قدموا طريقة تحضير العريكه  كانوا أهل جنوب السعودية، حيث انهم يشتهرون بتقديمها في المناسبات والجلسات، لطعمها الشهي، 

وفيما يلي سنقوم بتقديم طريقة تحضير العريكه  بأكثر من وصفة وبالصور.. 

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طريقة تحضير العريكه 

مقادير طريقة تحضير العريكه :

3 أكواب طحين بر اسمر
رشة ملح
ماء
سمنة او زبدة
1/2 كوب حليب سائل
العسل
تمر

طريقة تحضير العريكه :

  1. 1- ثلاث أكواب طحين بر اسمر، يتم عجنها بماء ورشة ملح على العجينه، وذلك حتى تصبح العجينه ثقيله ولا خفيفه.

    2-  نضع العجين في مقلاة الشواء ، ونقوم بتغطيتها، ونقلبها عند تمام التسوية، ويمكن وضع العجينة في الفرن وعند تمام التسوية يتم فتح الشواية عليها من الأعلى. 

    3- نخرج العجينة، ثم نقوم بعجنها في العجانة او يتم عجنها باليد، ثم نضعها بالصحن المخصص للعريكه . 

    4- يتم وضع السمنة أو الزبدة، ثم نضع نص كوب حليب سايل مع السمن، ونتركه  على النار لكي تتكتل مع الحليب، ويظهر السمن، ثم نقوم بعمل فجوة من داخل العريكه، ونضيف العسل ونزينها بالتمر، قم تقدم العريكة.

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طريقة تحضير العريكه اهل اليمن 

تعتبر طريقة تحضير العريكه اهل اليمن طريقة مختلفة عن الطريقة التي تقدم في السعودية، حيث يضاف لـ طريقة تحضير العريكة اهلى اليمن القشطة، ويشتهر أهل اليمن بها ويتميزون في تقديمها، وفيما يلي سنقوم بتوضيح طريقة تحضير العريكه أهل اليمن  بالتفصيل.

طريقة تحضير العريكه اهل اليمن 

مقادير طريقة تحضير العريكه اهل اليمن :

2 كوب من الدقيق الأسمر المنخول.
نصف ملعقة من الملح.
3 أكواب من الماء.
نصف كيلو بلح تمر بدون نواة.
4 ملعقة من الزبدة.
4 ملعقة عسل نحل طبيعي.

طريقة تحضير عمل العريكه اهل اليمن :

1- وضع  الدقيق في وعاء، ونقوم بإضافة الماء والسمن بالتدريج مع العجين المستمر حتى نحصل على عجينة لينة متماسكة.

2- نقوم بتسخين الفرن على درجة  حرارة 200 درجة مئوية.

3- نضع العريكه داخل صينية مدهونة بالزبدة ومرشوش عليها بعض من الدقيق، لضمان عدم التصاق العجين في الصينية.

4-  ترك العجينة في الفرن حتى تنضج تماما، ويمكن اختبارها عبر عود خشبي، وفي حال عدم التصاقها يتم إخراجها من الفرن.

5- أخرجي العجين من الفرن، ثم اتركيها لبعض الوقت لكي تبرد، ثم اضيفي العسل وزينيها ببعض حبات من التمر بدون نواه، قم تدم العريكه مع الشاي أو القهوة الخضراء.

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طريقة تحضير العريكه بالصور 

مقادير تحضير العريكه بالصور :

3 اكواب دقيق بر
3 أكواب من اللبن
1/2 كوب تمر بدون نواة
رشة ملح

للتزيين:
عسسل
سمن
تمر

طريقة تحضير العريكة بالصور : 


  1. 1- نضع الدقيق واللبن في وعاء العجانه، ثم ننقع التمر بماء دافي ونضعه على الدقيق، مع رشة من الملح.

    2- نعجن الدقيق حتي يصبح الخليط متماسك وكثيف، ولكن اخف من العجين العادية. 

  2. 3- نضع العجين في الفرن، لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة. 

    4- عند  انتهاء تسوية العجين نقوم بوضع العجينة في العجانة، ثم نضع السمن، حتى تصبح متماسكة.

    5- ثم نضع العريكه في الطبق المخصص لها، ثم نضع عليها العسل والتمر على الوجه، ثم تقدم.

طريقة تحضير العريكه طريقة تحضير العريكه
طريقة تحضير العريكه طريقة تحضير العريكه
طريقة تحضير العريكه طريقة تحضير العريكه
طريقة تحضير العريكه طريقة تحضير العريكه
طريقة تحضير العريكه طريقة تحضير العريكه
طريقة تحضير العريكه طريقة تحضير العريكه
طريقة تحضير العريكه طريقة تحضير العريكه
طريقة تحضير العريكه طريقة تحضير العريكه
طريقة تحضير العريكه طريقة تحضير العريكه
طريقة تحضير العريكه طريقة تحضير العريكه
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