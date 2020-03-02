جامعة حلوان توضح 9 إجراءات يجب اتباعها للوقاية من كورونا





حيث قدم الدكتور أحمد الغندور رئيس قسم طب المجتمع الوقائي بجامعة حلوان العديد من الندوات لطلاب الجامعة لنشر مجموعة من النصائح والإرشادات ، للتوعية بفيروس كورونا المستجد، حيث قام بالتعريف بالفيروس، مؤكداَ على أنه سلالة جديدة من عائلة فيروسات كورونا، وتم التعرف عليه لأول مرة في مجموعة من الحالات المصابة بأعراض الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، حيث ارتبطت معظم الحالات الوبائية بسوق المأكولات البحرية والحيوانية.





وعن أعراض المرض أكد أنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والسعال وضيق في التنفس والتهاب رئوي وإسهال وقئ، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يكون فيروس كورونا الجديد من مصدر حيواني، حيث تشير المعلومات إلى أنه يمكن لفيروس كورونا الجديد أن ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق الرزاز الملوث ( السعال – العطس – الايدي الملوثة – الأسطح الملوثة )، والاتصال المباشر بالمرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.





وعن وجود لقاح للفيروس أشار رئيس قسم طب المجتمع الوقائي بجامعة حلوان إلى أنه لا يوجد لقاح للفيروس في الوقت الحالي، موضحا أنه لا يوجد علاج محدد للمرض الذي يسبب فيروس كورونا حتى الآن سواء الإنسان أو الحيوانات المصابة، وأن المعالجة الطبية تعتمد على علاج الأعراض والرعاية المركزة للحالات السريرية.





كما تقدم جامعة حلوان العديد من الندوات والحملات التعرفية بالفيروس و طرق الوقاية منه حرصا على سلامة الطلاب و الحفاظ على صحتهم .













حيث توضح الجامعة بهذع الحملات ا طرق الوقاية من الفيروس هى :



