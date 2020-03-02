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توك شو

رسالة حسن شاكوش يوجه رسالة لـ هاني شاكر بعد منعه من الغناء .. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:19 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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هاني حسين
وجه مطرب المهرجانات حسن شاكوش، رسالة إلى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قائلا:" دي أول غلطة ليا واحنا اعتذرنا ".

وأضاف حسن شاكوش  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،  قائلا:" أؤيد أي قرار لنقابة المهن الموسيقية  والفنان هاني شاكر قدوة كبيرة لنا".

وتابع حسن شاكوش:"  عايزين نشتغل تاني  وإحنا اتعاقبنا خلاص وأنا ورايا مسؤوليات وناس فاتحة بيوت"،مضيفا:"  لو النقابة خربت بيتي لوحدي معنديش مشكلة أرجع اشتغل في محل بلايستيشن أو ورشة أحذية".

وأكمل حسن شاكوش:" أنا عايز أشتغل تاني عشان الناس اللي بتشتغل معايا، وأؤيد كل ضوابط وإجراءات نقابة المهن الموسيقية".

وقال حسن شاكوش:"  مضيت إقرار في النقابة  بأن أنتج أغاني جيدة لا تحمل كلمات مبتذلة"، مضيفا:"  تم اختباري في النقابة وحصلت على إيصال استلام الكارنيه ولكنني لم أحصل على كارنيه النقابة حتى الآن".

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