رسالة حسن شاكوش يوجه رسالة لـ هاني شاكر بعد منعه من الغناء .. فيديو

وجه مطرب المهرجانات حسن شاكوش، رسالة إلى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قائلا:" دي أول غلطة ليا واحنا اعتذرنا ".





وأضاف حسن شاكوش في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" أ ؤيد أي قرار لنقابة المهن الموسيقية والفنان هاني شاكر قدوة كبيرة لنا".





وتابع حسن شاكوش:" عايزين نشتغل تاني وإحنا اتعاقبنا خلاص وأنا ورايا مسؤوليات وناس فاتحة بيوت"،مضيفا:" لو النقابة خربت بيتي لوحدي معنديش مشكلة أرجع اشتغل في محل بلايستيشن أو ورشة أحذية".





وأكمل حسن شاكوش:" أنا عايز أ شتغل تاني عشان الناس اللي بتشتغل معايا، وأؤيد كل ضوابط وإجراءات نقابة المهن الموسيقية".





وقال حسن شاكوش:" مضيت إقرار في النقابة بأن أنتج أغاني جيدة لا تحمل كلمات مبتذلة"، مضيفا:" تم اختباري في النقابة وحصلت على إيصال استلام الكارنيه ولكنني لم أحصل على كارنيه النقابة حتى الآن".



