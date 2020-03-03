حتحوت يكشف كواليس فض لاعبي الزمالك للإضراب عن التدريبات.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن إدارة نادي الزمالك نجحت فى إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين، والتى نشبت خلال الساعات الماضية، وتسببت فى تمردهم، وعدم خوضهم للتدريبات.
وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، أن إدارة نادي الزمالك، وضعت برنامجا للمستحقات المالية المتأخرة، فضلا عن مكافأة الفوز ببطولة السوبر المصري، لينتظم اللاعبون في التدريبات الجماعية، عقب حصولهم على المستحقات.
وأوضح هانى حتحوت، أن إدارة الزمالك، فوجئت بتمرد من نوع خاص، من بعض العاملين بالنادي، لعدم حصولهم على رواتبهم عن الأشهر الثلاثة الماضية.