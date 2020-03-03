AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حتحوت يكشف كواليس فض لاعبي الزمالك للإضراب عن التدريبات.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:01 ص
الزمالك
الزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن إدارة نادي الزمالك نجحت فى إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين، والتى نشبت خلال الساعات الماضية، وتسببت فى تمردهم، وعدم خوضهم للتدريبات.

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، أن إدارة نادي الزمالك، وضعت برنامجا للمستحقات المالية المتأخرة، فضلا عن مكافأة الفوز ببطولة السوبر المصري، لينتظم اللاعبون في التدريبات الجماعية، عقب حصولهم على المستحقات.

وأوضح هانى حتحوت، أن إدارة الزمالك، فوجئت بتمرد من نوع خاص، من بعض العاملين بالنادي، لعدم حصولهم على رواتبهم عن الأشهر الثلاثة الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني حتحوت يكشف حقيقة رحيل جنش عن الزمالك.. فيديو

كل ما حدث بالتفصيل بعد مباراة السوبر بين لاعبي الأهلي والزمالك.. فيديو

هشام يكن: الزمالك حقق فوزًا مستحقًا.. والترجي ليس قويًا ..فيديو

كل ما تريد معرفته عن أزمة مستحقات لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء يدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بـ كورونا

الصديق وقت الضيق.. تعرف على هدية الرئيس السيسي إلى الصين

مرتضى منصور يكشف المتسببين في تمرد عمال الزمالك.. وشرطه لدفع رواتبهم.. فيديو

أخبار الفن.. حبس حسام حبيب عاما بتهمة الشروع فى قتل.. قرار جديد من هاني شاكر بشأن مطربى المهرجانات.. وياسمين صبري تثير الجدل

توني كروس يبدي إعجابه بكلام طارق حامد عنه

لا نتآمر على أحد .. وزير الخارجية يكشف اسباب الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية .. نيرمين الفقي تستعرض رشاقتها في الجيم

رشاقة ومرونة .. نيرمين الفقي تخضع لتدريبات عنيفة بعد عودتها إلى الجيم .. صور

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور