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رياضة

تعرف على كواليس استعدادات الأهلي لمباراة صن داونز..فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:12 ص
الأهلي
الأهلي
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حسام الحارتي
قال شريف عيسى، سفير مصر في جنوب أفريقيا، إن بعثة النادي الأهلى، وصلت اليوم الإثنين، إلى جنوب أفريقيا بعد رحلة طيران شاقة وذلك إستعدادا لمواجهة صن داونز.

وأضاف شريف عيسي، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن هناك شعبية كبيرة للأهلي في جنوب أفريقيا، ولكنني أتوقع أن تكون أعداد الجماهير للأهلي قليلة، تبلغ 400 مشجع، بسبب صعوبة السفر .

وأوضح شريف عيسي، إن ملعب تدريبات الأهلي يبعد عن فندق الإقامة 7 دقائق، بينما يبعد ملعب اللقاء 20 دقيقة، مضيفا إن تواجد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على رأس بعثة الأحمر له تأثير على معنويات اللاعبين بجانب الانضباط الكبير في أجواء البعثة، مشددا إنه لا توجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا خاصة أن جنوب أفريقيا تشهد حاليًا ارتفاع درجات الحرارة موضحًا أن الطقس بها رائع.

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