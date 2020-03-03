الجيش الوطني الليبي يعلن استهداف منصة الدفاع الجوي التركية في قاعدة معيتيقة

أعلن اللواء المبروك الغزوي، آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني الليبي عن استهداف منصات الدفاع الجوي التركية في قاعدة معيتيقة الليبية.





وكانت وسائل إعلام ليبية كشفت مزيدا من المعلومات حول مقتل أكثر من 15 جنديا تركيًا جراء القصف الذي طال قاعدة معيتيقة الجوية، منذ أيام قليلة.





وأوضح العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي أن رتب القتلى الأتراك ما بين مستشارين وحراسهم الشخصيين، مضيفا أنه تم تدمير عدد 2 رادارات عسكرية وغرفة قيادة طائرات مسيرة استخدمت لضرب المدنيين وراح ضحيتها عائلة كاملة في منطقة الرواجح قرب القره بوللي، وفقا لقناة "218" الليبية.





وأشار العميد المحجوب إلى تدمير مصادر النيران في مشروع الموز وغابة النصر التي كانت تستهدف سكان قصر بن غشير بشكل يومي.





وأكد المسؤول بالجيش الليبي حالة من الهلع والخوف أصابت المرتزقة السوريين والأتراك الذين اتجه عدد منهم إلى ميناء طرابلس مطالبين المغادرة عبر إحدى السفن.



