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أخبار العالم

السعودية تكشف حقيقة الفيديو المنتشر عن حالة الإصابة الأولى بكورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:50 ص
صدى البلد
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شريف سيد
نفت وزارة الصحة السعودية، شريط فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنه لأول حالة مصابة بفيروس كورونا في المملكة. 

وقالت المملكة إن هذا المقطع هو تدريب عملي على فرضية لمكافحة العدوى ضمن استعدادات الحج للعام الماضي، وطالبت المواطنين الحصول على المعلومات عن الفيروس من الوزارة. 

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 2943 حالة عقب وفاة 31 حالة جديدة.

وكان متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، قال: إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول السبع الكبار سيتحدثون في مؤتمر هاتفي صباح غد الثلاثاء لتنسيق المواقف بشأن الاستجابة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

ويأتي هذا متزامنا مع استمرار ظهور حالات جديدة من الإصابات خارج الصين ومع ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس الذي يتجاوز 3000 شخص.

وتضم مجموعة السبع كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.
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