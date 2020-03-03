ورشة تدريبية حول تغطية أزمة كورونا بنقابة الصحفيين

تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين ورشة تدريبية حول: "تطوير الأداء الصحفي وقت الأزمات " التغطية المهنية لازمة "كورونا" ، في الفترة من 17 الي 19 مارس من الساعة الواحدة ظهرًا حتي الرابعة عصرًا.





وتدور محاور الورشة : حول من أين يحصل الصحفي على المعلومات الموثقة وقت الأزمات؟

آليات معرفة الأخبار الكاذبة والمحتويات المزيفة ( أدوات عملية للكشف عن الأخبار الكاذبة) وقواعد الكتابة المهنية وقت الأزمات (نصائح في الكتابة) والتعامل الفعال مع المصادر الرسمية وقت الأزمات وقواعد النشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي وقت الأزمات وقواعد السلامة المهنية للصحفي أثناء التغطيات في الظروف الخطرة وتصميم عملي لحملة إعلامية لمواجهة فيروس كورونا.

تقدم الورشة الكاتبة الصحفية الزميلة د. رضوي عبد اللطيف نائب رئيس تحرير جريدة الاخبار.





ويبدأ تسجيل الأسماء اعتبارا من الأربعاء 4 مارس، حيث أن الورشة مجانية ويحصل المشارك في نهاية الورشة علي علي شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة.