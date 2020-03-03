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اقتصاد

بسبب كورونا.. أسهم اليابان تغلق على انخفاض

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:44 ص
صدى البلد
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آية الجارحي - وكالات

أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض نتيجة مخاوف، من أن دول مجموعة السبع الكبرى ربما لا تعلن عن رد منسق مفصل للحد من الأضرار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.


وتراجع المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 1.22 % ليغلق عند 21082.73 نقطة بعد أن قال مصدر في مجموعة السبع لرويترز إن المجموعة تضع مسودة بيان لكنه لا يحوي حاليا أي ذكر لإنفاق مالي جديد أو خفض منسق لأسعار الفائدة.


ومن المتوقع أن يصدر البيان عن مجموعة السبع اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء في الوقت الذي يواجه فيه صانعو السياسات صعوبات للرد على الانتشار العالمي للفيروس الشبيه بالإنفلونزا، وتقدم 16 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 209.


وكانت أكبر الأسهم الخاسرة بالنسبة المئوية شركة دووا هولدينجز لمعالجة المعادن التي انخفض سهمها 4.71% تلتها شركة سكاي برفكت جسات هولدينجز للبث الإعلامي التي تراجع سهمها 4.43 بالمئة ونيسان موتور لصناعة السيارات التي انخفضت 3.78%.


وكانت أكبر الأسهم الرابحة بالنسبة المئوية تيجين لصناعة الأدوية التي ارتفع سهمها 4.68 بالمئة وتلتها أساهي كاسي لإنتاج المواد والتي ارتفع سهمها 1.09 بالمئة وسوزوكي موتور لصناعة السيارات التي صعدت 1.02 %.

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