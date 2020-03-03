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فن

بسبب شعورها بالتعب.. حبيب مايلي سايرس يحملها في الشارع.. صور

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:32 م
مايلي سايرس وحبيبها
مايلي سايرس وحبيبها المغني كودي سيمبسون
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شروق ابراهيم
التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورًا للنجمة العالمية مايلي سايرس وحبيبها المغني كودي سيمبسون يحملها في شوارع مدينة هوليوود الأمريكية. 

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن سبب قيام حبيب النجمة الأمريكية بحملها على ظهره هو شعورها بالإرهاق والتعب.  

وخلال تجولهما، تناولت مايلي سايرس الغذاء مع كودي سيمبسون في أحد المطاعم الشهيرة المتواجدة في غرب مدينة هوليوود. 

وارتبطت مايلي سايرس بـ كودي سيمبسون في أكتوبر الماضي بعد مرور أسابيع قليلة على انفصالها من زوجها الشاب الممثل الأسترالي ليام هيمسورث بعد زواجهما في ديسمبر 2018 عقب علاقة غرامية استمرت 10 سنوات، بسبب اتهام المغنية الأمريكية زوجها السابق بالخيانة.
بسبب شعورها بالتعب.. حبيب مايلي سايرس يحملها في الشارع.. صور
بسبب شعورها بالتعب.. حبيب مايلي سايرس يحملها في الشارع.. صور
بسبب شعورها بالتعب.. حبيب مايلي سايرس يحملها في الشارع.. صور
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