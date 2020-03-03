حبس عام لنقاش لحيازته أسلحة نارية بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، متهمًا بالحبس سنة، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بمدينة نصر.









صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.





وأسندت النيابة للمتهم "فادى.س"، نقاش، تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية غير مششخن "بندقية خرطوش- فرد خرطوش"، كما حاز ذخائر نارية تستخدم في الأسلحة المضبوطة.









وشهد معاون مباحث قسم مدينة نصر، أنه ونفاذًا لإذن النيابة قام بضبط المتهم، وبتفتيشه تم العثور على أسلحة نارية غير مششخنة "بندقية خرطوش- فرد خرطوش"، بالإضافة لذخائر نارية تستخدم في الأسلحة المضبوطة، وبمواجهته اعترف بحيازة الأسلحة بقصد بيعها.