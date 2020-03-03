البنك المركزي: كورونا يضرب الأسواق المالية العالمية والدولار بعنف.. تفاصيل

قال البنك المركزي المصري، إن انتشار فيروس كورونا، تسبب في تعرض الأسواق المالية لهزات قوية، حيث ابتعد المستثمرون عن الأصول ذات المخاطر، ما عزز الطلب على الاستثمار في الملاذات الآمنة.

وأوضح تقرير التعليق الأسبوعي علي الأسواق العالمية الصادر عن البنك، أن الأسهم الأمريكية سجلت أسوأ خسائر لها منذ الأزمة المالية العالمية، وتراجعت الأسواق الناشئة.

اقرأ ايضا

بشرى سارة لمصر والخليج.. نهاية كورونا الشهر القادم

حقيقة إخلاء الحرم المكى من المصلين بسبب كورونا





وذكر التقرير أن سندات الخزانة الأمريكية سجلت ارتفاعًا على مدار الأسبوع مع استمرار تخوف المستثمرين من الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا على الأسواق العالمية، ما حفز زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.





وارتفعت توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة لتصبح الاحتمالية بنسبة 100٪ بخفض 25 نقطة أساس ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2020 واحتمالية إضافية بنسبة 59.9% بأن يخفض 25 نقطة أساس إضافية لمرة رابعة بحلول اجتماع ديسمبر.





وأوضح أن هذه الاحتمالات زادت عن الأسبوع الماضي حيث كانت التوقعات بأن يكون الخفض بمقدار 25 نقطة أساس لمرة واحدة بنهاية عام 2020، واحتمال إضافي بنسبة 85.8% بتخفيض آخر يبلغ 25 نقطة أساس بحلول اجتماع ديسمبر.

اقرأ ايضا





كورونا يسبب كارثة لم تكن في الحسبان.. علماء يحذرون من الفيروس القاتل

200 ألف دولار جائزة لمكتشف علاج فيروس كورونا





وتراجع الدولار على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، نتيجة للمخاوف من انتشار الفيروس في الولايات المتحدة، وهو إذا ما حدث ونتج عنه تباطؤ في الاقتصاد.





وتوقع البنك المركزي لجوء البنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق. وارتفع اليورو خلال الأسبوع بسبب ضعف الدولار.





ويعتقد بعض المحللين أيضًا أن اليورو ربما يكون قد ارتفع نتيجة لقيام المستثمرين بالتخارج من العملات ذات العوائد المرتفعة إلى اليورو مع الاتجاه بقوة نحو "إيقاف المخاطرة". وفي الوقت نفسه، انخفض الجنيه الإسترليني بعد أن صرحت الحكومة البريطانية بأن المملكة المتحدة سوف تنسحب من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي في يونيو القادم ما لم يكن هناك "إطار عام" لاتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





ارتفع الين الياباني بنسبة 3.45%، محققا أكبر مكاسب أسبوعية مقابل الدولار منذ يوليو 2016 بسبب زيادة الطلب على الأصول الآمنة (منخفضة المخاطر) .





وبالنسبة لعملات الأسواق الناشئة، فقد وصل مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئةMSCI EM إلى أدنى مستوى له منذ 16 أكتوبر 2019، وسط مخاوف متزايدة من أن انتشار فيروس كورونا سوف يؤثر سلبًا على النمو العالمي.