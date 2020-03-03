بحضور رئيس وقيادات الحزب.. وزيرة التجارة والصناعة في ضيافة مستقبل وطن لعرض خطتها.. أشرف رشاد: هناك دعم ملموس من الرئيس للقطاع.. ونيفين جامع: الاهتمام بالمستثمر المحلي أولوية.. وخطة للحد من الواردات

أشرف رشاد: هناك دعم ملموس من الرئيس السيسي لقطاع الصناعة

حسام الخولي: هناك آمال كبيرة على وزيرة الصناعة للنهوض بالقطاع

عصام هلال: الصناعة أساس التنمية.. ودعم الدولة للقطاع غير مسبوق

وزيرة الصناعة من ورشة عمل مستقبل وطن:

تشغيل 4500 مصنع على مستوى الجمهورية.. وخطة للحد من الواردات

هناك اهتمام خاص بالمستثمر المحلي.. ومشاكل القطاع لا يمكننا حلها بمفردنا

فتح ملف صناعة لعب الأطفال خلال أيام

تم صرف 10% من متأخرات دعم الصادرات.. ومثلها خلال أسبوعين





استضاف حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في ورشة عمل بعنوان "الصناعة قاطرة النمو"، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.





وشارك في حضور الورشة، التي أدارها المستشار عصام هلال، أمين التنظيم بالحزب، ومحمد حلاوة، أمين التخطيط وريادة الأعمال، والدكتور سمير صبري أمين الصناعة والتجارة بالحزب، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والنائب عماد سعد حمودة، ومحمد الجارحي، الأمناء العامين المساعدين، وأمناء وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة، وأمناء وأعضاء الحزب بالمحافظات، فضلا عن قيادات الوزارة.





وفي بداية اللقاء، رحب المهندس أشرف رشاد الشريف، بوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، مشيرا للدعم الواضح والملموس من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقطاعي التجارة والصناعة، باعتبارهما قاطرة النمو الحقيقية، للنهوض بالدولة المصرية، مما ينعكس بشكل واضح على توفير فرص العمل للشباب.





وأكد "رشاد"، ضرورة استغلال هذا الدعم في الاهتمام والعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين والصناع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.





من ناحيته، أوضح المهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، أن هناك آمالا كبيرة يضعها رجال الصناعة علي وزيرة التجارة والصناعة بشكل خاص، لاسيما وأنها آتية من نجاح كبير في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.





وأشار المهندس حسام الخولي، إلى دور الدولة في دعم الصناعة، من خلال النهوض بالبنية التحتية، سواء بإقامة طرق أو كباري، مطالبا بأن تكون الحلول المقدمة لحل إشكاليات الصناعة، ليست موجهة لشخص بعينه، وإنما للقطاع ككل، وهذا سيساعد على النهوض بالصناعة.

فيما أكد المستشار عصام هلال، أمين التنظيم، أن الصناعة هي أساس التنمية في أي دولة، ولا يمكن لها أن تتحقق بدون الاهتمام بهذا القطاع، والتي ترتبط بشكل مباشر بتوفير فرص العمل، وتوفير ناتج محلي وغيرها.





ولفت إلى أن الدولة تولي قطاع الصناعة اهتماما خاصا، وهو ما تعكسه قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، التي أكد فيها على دعم المصانع المتعثرة.





من جانبها، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن ملف الصناعة والتجارة يستحوذ على أكثر من 35% من اقتصاد جمهورية مصر العربية، لافتة إلى أنه لابد من دعم الصادرات المصرية، منوهة أن أول ما فعلته فور توليها المنصب الوزاري، فيما يتعلق بالإطار المؤسسي للوزارة التي يتبعها 20 هيئة وجهاز تقدم خدمات للتجارة والصناعة، كان تطوير هذه الهيئات وتوفير التواصل بينهم داخليا وخارجيًا مع الجهات الأخرى.





وأشارت "جامع"، إلي أن كثير من الملفات مفتوحة أمامها في الوزارة، وهناك ملفات شديدة التعقيد، لكونها تخدم قطاعات هامة، ويتم التعامل معها بتطويرها، وتذليل العقبات الموجودة أمامها.





ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنها عقد اجتمعاعا فور تكليفها بالمنصب، مع رؤساء الهيئات التابعة للوزارة للحديث عما يقوم به كل مسئول، منوهة أنها وجدت الكثير من المشكلات والشكاوي، مؤكدة على عدم قبول أي تقصير من أي مسؤول في حل المشكلات التي تواجه المواطنين.





وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، على وجود أساليب منهجية تعمل من خلالها، لأجل إيجاد حل لمشكلات المصانع المتعثرة، مضيفة، لا يجب أن تقتصر مناقشة الملف في حل مشكلة مديونيات تلك المصانع.





وأشارت "جامع"، إلى أن منظومة المعارض الخارجية ومساندة المصدرين، تحتاج إلى الدعم الكامل للجميع، دون أن يقتصر الدعم على فئات أو شخصيات معينة.





وأكدت، على أن صناعة لعب الأطفال لابد أن تكون مرتبطة بأسس التربية وما نرغب في تنشئة الأطفال عليه، مشيرة أن مصلحة الكفاية الانتاجية إحدى الهيئات التابعة للوزارة، ونرغب في تدريب طلاب التعليم الفني في إدارة المشروعات وتأهيلهم لسوق العمل.، موضحة أن العالم بات يهتم بالتعليم الفني حتى أن المستويات العالية هي التي ترغب في الالتحاق به، وذلك على عكس المفهوم الخاطئ في مجتمعنا، الذي يرى أن من يلتحق بالتعليم الفني هو المتوسط في المستوى التعليمي أو أنه أقل من المؤهلات العليا .





وشدد نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على ضرورة معالجة بعض التحديات التي تعوق حركة الاستثمار، قائلة، نحن في حاجة إلى الاستثمار الأجنبي بشكل أكبر، مشيدة بموقف رئيس البرلمان النمساوي، الذي أكد خلال لقائه في مجلس الوزراء، أنه يروج للاستثمار في مصر في بلاده ويدعو المستثمرين للدخول في السوق المصري، نظرًا لأن أهم عوامل الاستثمار متوفرة في مصر وهو عامل الاستقرار والأمن السياسي وحجم الإنشاءات والمدن الجديدة.



