شعر بالخوف.. عريس يبكي ويهرب من حفل الزفاف فور وصول والده

قد يتظاهر الكثير من الرجال بالقوة وخاصة في المناسبات الأسرية، يستطيع البعض إخفاء مشاعرهم بعكس السيدات التي قد تفضحهن عيونهن وتبكي لأقل موقف إلا أن هناك بعض المواقف تكون صعبة بالفعل ولا يمكن تجاوزها.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن العريس الكورري البالغ من العمر 24 عاماً، لم يتمكن من التحكم في مشاعره بعد أن وصل والده إلى حفل زفافه ولمعت عيناه بالدموع.





في بداية الأمر أصيبت والدة العريس بسرطان الدم وقرّرت إخفاء الأمر عن إبنها حتى لا يقلق، ولكن شعر العريس، أن هناك أمرًا ما غريب يدور بين والده و والدته و أشقائه و كأنهم يحاولون إخفاء شيء ما عليه.





لمعت عيني والد العريس بالدموع عندما دخل قاعة الزفاف وشعر ابنه أن والدته ليست بخير خاصة أنها تغيبت عن حضور الحفل، اعترف له والده عندما صافحه أن والدته مصابة بالسرطان ولم تتمكن من الحضور بسبب مرضها.





فرّ العريس من حفل الزفاف متجهًا إلى المستشفى التي تقيم فيها والدته وترك الحفل وعروسته وانتهى الحفل بانفصال العروسين.