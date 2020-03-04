سارة سلامة تخطف أنظار متابعيها في أحدث إطلالة

نشرت الفنانة الشابة سارة سلامة، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت سارة سلامة وهي ترتدي جاكيت انيق باللون الكحلي مع نظارة شمس، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطريقة جذابة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.





يذكر أن سارة سلامة تنتظر عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة.



