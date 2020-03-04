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فن

سارة سلامة تخطف أنظار متابعيها في أحدث إطلالة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:18 ص
سارة سلامة
سارة سلامة
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محمد بدران
نشرت الفنانة الشابة سارة سلامة، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سارة سلامة وهي ترتدي جاكيت انيق باللون الكحلي مع نظارة شمس، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطريقة جذابة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

يذكر أن سارة سلامة تنتظر عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة.

مسلسل "كتف قانوني" بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة دي لايت لمالكها عصام طنطاوي، إخراج عادل الأعصر.
سارة سلامة تخطف أنظار متابعيها في أحدث إطلالة
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