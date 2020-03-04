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بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:30 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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أسماء عبد الحفيظ
تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند "جوجل" بعد أن فاجأ الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيه بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى شقيقته من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعاتبها على علاقتها بالفنان أحمد العوضي.


وأصبحت الفنانة ياسمين عبد العزيز محط أنظار الجميع خلال الفترة الأخيرة.

وبدأت ياسمين عبد العزيز فى الكثير من الأحيان بمشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بأحدث الإطلالات التى تظهر بها سواء فى جلسات التصوير أو حياتها اليومية.
 
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وتتمتع ياسمين عبد العزيز بذوق رفيع فى اختيار تصميمات الملابس والإطلالات التى تبرز جمالها وتزيد من أناقتها، وتميل إلى الأزياء البسيطة وغير المبالغ فيها.

وتعتمد ياسمين عبد العزيز على الإطلالات التى تتناسب مع قوامها الرشيق وتبرز جمالها، وهي تميل إلى اختيار الملابس اللافتة وغير التقليدية، كما أنها تحرص على التنوع ولا تسير على وتيرة واحدة في عالم الموضة.

إليكم أجمل الصور التي تجمع الفنانة ياسمين عبد العزيز بالفنان أحمد العوضي ومدى تميزها بإطلالات مختلفة.
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
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