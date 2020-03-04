بعد إعلان حبها لهذا الرجل.. جمهور ياسمين عبد العزيز يكيد شقيقها.. اعرف القصة

الموضوع بدأ عن أنباء انتشرت في الأيام القليلة الماضية تفيد بارتباط كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، خاصة بعد ظهورهما في أكثر من صورة معًا في الاحتفال بعيد ميلاد ياسمين، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة علاقتهما.

البداية جاءت عندما فاجأ الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيه بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى شقيقته من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.





قال وائل عبد العزيز في رسالته: "بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة شيلت مشاكل كتير بسببك من وانتي عيلة صغيرة".





وأضاف وائل عبد العزيز: "بداية من مشاكلك مع الشاعر وبراده وانتي عارفة إن أنا اتأذيت فيها إزاي وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب الي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها.. ووقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقي كل همي انا ووالدتك إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك".





وأوضح وائل عبد العزيز خلال رسالته: "سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووافقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللي ساندك ووقفت جنبك في طلاقك.. لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين.. لا من سنك وتتصوري صور مالهاش اَي لازمة علي حساب سمعتك وسمعتنا.. لا ومحدش هيسمح".





وأشار وائل عبد العزيز: "من امتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا.. من امتي الناس بتجيب في سيرتنا!؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا ومع ذلك حياتك وانتي حرة فيها.. أنا هتكلم على الشق اللي يخصني.. انتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي علي مزاجك.. احنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي إيه رايحة على فين".





وأكمل وائل عبد العزيز: "أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة وشايفك البيضة الدهب إلى هتفقس له كل يوم أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دي الأصول وده الاحترام.. وطبعًا لأنك عارف إنك مرفوض رفضًا باتا فعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال الي انت سالكه من سنين مع بنات الناس!!".



