إلى جهنم وبئس المصير.. رواد تويتر يعبرون عن فرحتهم بإعدام هشام عشماوي

وقد ارتكب هشام على عشماوى الجرائم الآتية:





أولًا: المشاركة فى استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 /9 /2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابى تنفيذ العملية كفرد انتحارى يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.





ثانيًا: اشتراكه فى التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013.





ثالثًا: ضلوعه بالاشتراك فى تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى "أبو أسماء" من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية بعد إصابته بشظايا متفرقة بجسده والمتحفظ عليه بحراسة شرطية وذلك بالإشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابى.





رابعًا: تولى الإرهابى قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفًا للُمكنى "أبو محمد مسلم" ونهج إستخدام تكتيك "الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013 والمتمثل فى التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثانى واستهداف المركبات العسكرية "أفراد – نقل" أثناء تحركها بإستخدام الأسلحة النارية.





وقام باستهداف إحدى السيارات العسكرية والتى كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، وكذا استهداف سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود بالكبينه الخلفية حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات الكيفية المذكورة.





واستهدف سيارة تلر "ناقلة دبابات" محمل عليها دبابة إم 60 بطريق القاهرة – الإسماعيلية واستهدافه لإحدى السيارات العسكرية والتى كان يستقلها ضابط ومجند سائق أثناء تحركها بطريق "القاهرة – الإسماعيلية" ، وقد أدى ذلك إلى إستشهاد مستقلى هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات.





خامسًا: استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابى عدد من المباني الامنية بالإسماعيلية بتاريخ 19 /10 /2013 ومن خلال سيارة مفخخة.





سادسًا: اشتراكه مع آخرين فى عملية إستهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29 /12 /2013.





سابعًا: استهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية وتدميرها حال إعتراضهما للسيارة التى كان يستقلها وآخرين من التنظيم الإرهابى بشرق مدينة بدر طريق "القاهرة - السويس".





ثامنًا: استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود والالتفاف حول تبه جبلية والاختباء خلفها ثم استهدافها بمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوذتهم.





تاسعًا: تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابى المُكنى "أبو عبيدة" وقبل انتقاله رفقة عناصر التنظيم التابعين له من المنطقة الجبلية بالعين السخنة إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية والتمركز فى بادئ الأمر فى منطقة "البويطى" ثم الإنتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود "الفرافرة".





عاشرًا: ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط إستهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابى على نقطة حرس حدود "الفرافرة" وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 /7 /2014.





الحادي عشر: المشاركة فى عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة فى محيط مناطق "أبو صوير – الصالحية – القصاصين".





الثاني عشر: استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير.





الثالث عشر: تسلله إلى الأراضى الليبية عقب ارتكاب الواقعة المبينة بالبند السابق رفقة بعض عناصر التنظيم وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا ذات المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة.





الرابع عشر: تأسيس حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابى.





ويرصد موقع "صدى البلد" أبرز المحطات في حياة الإرهابي هشام العشماوي:





1978 .. وُلد الإرهابي "عشماوي" بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة

1996 .. التحق بالكلية الحربية وهو في عمر الثامنة عشرة

2000 .. تخرج في الكلية والتحق بسلاح المشاة ومنه إلى الصاعقة

2004 .. نُقل إلى الأعمال الإدارية بسبب تدخله في السياسة والدين

2007 .. أُحيل للمحكمة العسكرية بسبب التحريض ضد الجيش

2011 .. المحكمة فصتله من الخدمة العسكرية

2011 .. بدأ في الاجتماع بضباط سابقين في مسجد بالقرب من منزله

2012 .. انضم إلى تنظيم ما يسمى بـ أنصار بيت المقدس الإرهابي ليتولى تدريب العناصر

2013 .. أشرف على عملية محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم

2013 .. انفصل عن التنظيم بعد مبايعته "داعش"

2014 .. سافر إلى سوريا وانضم لتنظيمات ضد نظام بشار الأسد

2015 .. أسس تنظيم "المرابطون" الإرهابي في مدينة درنة بـ ليبيا

2017 .. صدر بحقه حكم غيابي في قضية أنصار بيت المقدس 3

2017 .. خطط لحادث الواحات.. ونفذه الضابط المفصول عماد الدين

2017 .. صدر بحقه حكم الإعدام الثاني غيابيًا في قضية حادث الفرافرة

2018.. السلطات الليبية تعلن القبض على الإرهابي

2019 .. الجيش الليبي يسلمه إلى المخابرات العامة المصرية