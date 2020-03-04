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اقتصاد

الدينار الكويتي يتراجع.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 4-3-2020

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الاربعاء 4 مارس 2020، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

واستقر الريال السعودي اليوم، الاربعاء، عند 4.14 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الاربعاء، نحو 50.76 جنيه للشراء و51.34 جنيه للبيع متراجعا 4 قروش.

وبلغ سعر الدينار البحريني اليوم الاربعاء 40.67 جنيه للشراء و41.59 جنيه للبيع. 

وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الاربعاء، نحو 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال العماني، اليوم، الاربعاء، نحو 40.27 جنيه للشراء و40.72 جنيه للبيع بارتفاع نحو قرشين


ويتحدد سعر صرف سعر العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.
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