معهد صحة الحيوان: تنسيق دائم مع مختلف الجهات فيما يتعلق بفيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان خلال تقرير أذاعته الفضائية الأولى، إن وزارة الصحة المصرية تعمل جاهدة، لتوضيح المعلومات الخاصة بفيروس كورونا وانتشاره وكيفية الوقاية منه.





وأضاف ممتاز شاهين خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع علي الفضائية الأولى ، أنه بمجرد انتشار المرض في "ووهان" تم رفع الاستعدادات والتعرف على الجانب الجيني للفيروس وهناك تنسيق دائم بين المركز ووزارة الصحة.





وأشار شاهين ، إلى أن المعهد دائم الاتصال والتعاون بين وزارة الصحة، ليس فيما يخص كورونا فقط بل كل مايخص الفيروسات التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.





واوضح، أن العالم كله والمنظمات العالمية، تم الاتحاد فيما بينها وتكوين مبادرة " صحة واحدة "، لدعم صحة الحيوان والإنسان والبيئة.





وتابع أن المعهد خاص بصحة الحيوان والإنسان، وتم فحص 650 عينة، من جميع المنافذ والحدود.