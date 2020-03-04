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رياضة

قبل مواجهة صن داونز.. سفير مصر فى جنوب أفريقيا يحتفي بـ الخطيب وبعثة الأهلي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
وجه شريف عيسى، سفير مصر بجنوب إفريقيا، وجه الدعوة لـ محمود الخطيب، رئيس النادي ورئيس بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا، على مأدبة العشاء مساء اليوم،الأربعاء، بمنزل السفير .

وجاءت دعوة السفير شريف عيسى لبعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في إطار ترحيب سفارة مصر في جنوب إفريقيا وطاقمها ببعثة الفريق، في ظل الجهود التي تبذلها الدبلوماسية المصرية في جوهانسبرج؛ لتوفير كل سبل الراحة للبعثة وتذليل أي عقبات قد تواجهها منذ الوصول إلى المطار، ثم الانتقال لمدينة بريتوريا برفقة السفير .

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة ــ وهو نفس توقيت جنوب إفريقياــ على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد القاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة،ويسعى لحسم التأهل للدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال مباراة الإياب في ملعب لوكاس موريبي.

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