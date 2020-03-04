سحابة صفراء.. اختناق 27 طالبة داخل مدرسة بأسوان

تعرضت نحو 27 طالبة بإحدى المدارس الخاصة للبنات بمنطقة المحمودية فى مدينة أسوان لحالات اختناقات بسبب وجود سحابة صفراء لم يتم تحديد مصدرها بعد.





وكان بلاغًا قد وصل إلى مرفق إسعاف أسوان يفيد بوجود السحابة صباح اليوم مما أدى إلى استنشاق عدد كبير من طالبات المدرسة.





وتم نقل الطالبات لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.





والجدير بالذكر بأنه حدث فى شهر نوفمبر الماضى حدوث حالات اختناق لنحو 84 طالبة بمدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية بنات بمنطقة المحمودية.





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وقرر محافظ أسوان السابق إغلاق مصنع كيما وقتذاك لحين توفيق أوضاعه البيئية، كما قررت وزارة البيئة تشكيل لجنة وإعداد تقرير عن حالة المصنع، فيما أكدت إدارة المصنع أنها تعمل على حل المشكلة جذريًا مع الاعتماد على مشروع المصنع الجديد المنشأ وفقًا للمعايير الدولية.