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رياضة

بسبب كورونا.. رابطة دورى السلة للمحترفين تنصح اللاعبين بتجنب الاختلاط بالجماهير

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:49 م
كرة السلة
كرة السلة
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أ ش أ
نصحت رابطة دوري كرة السلة للمحترفين في الولايات المتحدة /إن بي أيه/ اللاعبين بتقليص عملية الاحتكاك البدني مع الجماهير كإجراء وقائي لاحتواء إمكانية التعرض للعدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت مذكرة للرابطة إنه يتعين على اللاعبين تجنب الاتصال البدني بالجماهير والأشياء التي يتم تقديمها لهم من جانب الجماهير للحصول على توقيعاتهم مثل الأقلام أو الكرات أو قمصان الفرق.


وتضمنت المذكرة معلومات مفصلة عن فيروس كورونا وأعراضه والإجراءات الاحترازية التي يتعين على اللاعبين اتخاذها لتقليص المخاطر مثل تجديد التطعيمات وتجنب ملامسة الأعين والأنف والفم وغيرها.

يذكر أنه يوجد في الولايات المتحدة حاليا أكثر من مائة حالة إصابة بفيروس كورونا وفقا لمسئولي الصحة الاتحاديين ومسئولي الصحة في الولايات المتحدة.
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