جامعة عين شمس تحرز تقدما جديدا في تصنيف QS للمجالات العلمية لهذا العام

أعلن الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس إحراز الجامعة تقدما جديدا فى تصنيف QS للمجالات العلمية لهذا العام، وذلك بظهور الجامعة فى 4 مجالات رئيسية من أصل خمسة يحتويها التصنيف وهى ( العلوم الانسانية - العلوم الطبية -العلوم الهندسية والعلوم التكنولوجية- العلوم الطبيعية ) حيث نجح مجال العلوم الانسانية في الظهور ضمن قائمة مجالات التصنيف هذا العام.





كما أفاد تقرير منظمة QS العالمية زيادة عدد المجالات الفرعية لتصل إلى 15 مجال مقارنة بالعام الماضى و الذي بلغ 11مجال آنذاك ، و هو ما يعد يعد إنجازا كبيرا وخطوة جديدة نحو تحقيق الجامعة خطوات متسارعة في طريق العالمية.





وأضاف سيادته أن ما تحققه جامعة عين شمس اليوم هو أحد ثمار تضافر الجهود داخل الجامعة وخارجها وهو أحد خطوات النجاح الذى يستلزم العمل بجهد أكبر لضمان استمرار التقدم و تحقيق مزيد من الإنجاز





وأضاف أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن منظمة ال QS هى مؤسسة تهدف لتصنيف أفضل 1000 جامعة حول العالم من خلال تطبيق عدة معايير خاصة ،من أهمها السمعة الأكاديمية والإمكانيات التى توفرها الجامعة لطلابها ومدى تأهيل خريجيها لسوق العمل ، بالإضافة إلى عدد الأبحاث العلمية ومعدلات النشر العلمى الدولى للجامعة، ويقوم القائمين على هذا التصنيف بمتابعة أداء الجامعات سنويا للتحقق من مدى جدية الجامعة فى تحديث مؤشراتها ومدى كفاءة المؤسسة التعليمية المدرجة ضمن تقييم المؤسسة.





وقد أكد ا د عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث أن النتائج الحالية للتصنيف ليست وليدة الصدفة ، وإنما هى ثمار اهتمام كل قطاعات الجامعه وكلياتها ومكتب التصنيف الدولى بالجامعة وفريق عمله تحت إشراف د. احمد البنا - مدير المكتب ، من متابعة دورية لمتطلبات التصنيفات المختلفة ، وتحديث البيانات المطلوبة بصفة مستمرة.





وأوضح د. أحمد البنا - مدير مكتب التصنيف الدولى بالجامعة أن تصنيف QS للمجالات العلمية أظهر حصول الجامعة على مراكز متقدمة فى عدة مجالات للمرة الأولى وهى :





• احتلت المركز 451 -500 فى مجال الفنون والعلوم الانسانية





• احتلت المركز210-250 فى مجال اللغات الحديثة





• احتلت المركز 451-500 فى مجال العلوم الطبيعية





• احتلت المركز 151-200فى مجال الهندسة المدنية والهيكلية





الى جانب احزار تقدما فى كلا من





• مجال الصيدلة والعلوم الدوائية لتحتل المركز 151-200 مقارنة بالمركز 210-250 العام الماضى





• مجال الهندسة والتكنولوجيا لتحتل المركز 323 مقارنة بالمركز 401-450 سابقا





• مجال علوم الحاسب ونظم المعلومات لتحتل المركز من 301-350 مقارنة بالمركز 401-450





• مجال الهندسة الميكانيكية، الطيران والتصنيع لتحتل المركز 251-300 مقارنة بالمركز 351 -400





• مجال الهندسة الكهربائية وااللكترونية لتحتل المركز 201-250مقارنة بالمركز 301-350





• مجال الكيمياء لتحتل المركز 401-450 بمقارنة بالمركز 451-500





• مجال الفيزياء وعلوم الفلك لتحتل المركز451-500 مقارنة بالمركز 501 -550





• مجال العلوم البيولوجية لتحتل المركز 401-450 مقارنة بالمركز 451-500





- الى جانب احتفاظ الجامعة بمكانتها فى مجالات





• العلوم الزراعية لتحتل المركز 251-300





• العلوم الطبية والحياتية لتحتل المركز 401-450





• مجال الطب لتحتل المركز301-350



