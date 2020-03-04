AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي يترأس اجتماعا لقيادات القوات المسلحة بمقر وزارة الدفاع ..فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:30 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
محمد عبد المنعم
نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو لترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اجتماعًا موسعًا لقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وكان الرئيس  عبد الفتاح السيسي قد ترأس أمس اجتماعًا موسعًا لقيادات القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

واطلع الرئيس خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء، حيث أشاد الرئيس بجهود القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للعمليات الإرهابية بالبلاد، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وحفاظًا على أمنه وسلامته ومقدرات شعبها، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولًا إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش في أسبوع: رئيس الأركان يتفقد الأوضاع بشمال سيناء.. يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بجنود" بالجيش الثاني.. واستضافة طلبة معهد معاوني الأمن للتعايش مع طلبة ضباط الصف

الجيش في أسبوع.. رئيس الأركان يرأس اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس.. يلتقي بالضباط المعينين لتولى المناصب القيادية .. وإحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء وتصفية 10 إرهابيين

وزير الدفاع يبحث التعاون الثنائي مع وزير القوات المسلحة السنغالي

السيسي يترأس اجتماعا موسعا لقيادات القوات المسلحة

السيسي يطالب القوات المسلحة بـ الاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي

الرئيس يعقد اجتماعا موسعا مع قادة القوات المسلحة.. السيسي يطالب بالاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي لحماية الأمن القومي المصري

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم .. تطور جديد في ثمن الورقة الخضراء

تنفيذ حكم الإعدام على هشام عشماوي.. فيديو

موتوا في صمت.. لماذا تدفن إيران أسرار كورونا في مقبرة السياسة؟

ساعته بـ 500 دولار.. حكاية مليكة أشهر شيميل مع الأثرياء العرب بالجيزة

عشماوي بين خدمة الوطن وخسة الإرهاب.. 24 عاما من صحراء سيناء لـ الإعدام

الأمن التونسي يقرر حضور 60 ألف متفرج لمؤازرة جماهير الترجي أمام الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. طاجن لحمة بالخضار ومكرونة بالخضار والبشاميل ..والحلو: مهلبية بذور الشيا

فى حضن زوجها.. عبير صبرى تثير الجدل بـ كلمة: أنا والحب.. شاهد

ليت الزمان يعود يوما.. الوطني العُماني بوابة السلطنة إلى معرفة المجهول عنها.. صور