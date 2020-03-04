إحالة 5 قيادات بقنوات النيل المتخصصة للمحاكمة التأديبية

أحالت النيابة الإدارية 5 مسئولين بالإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة للمحاكمة التأديبية لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكهم مسلكًا معيبًا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة.





كشفت التحقيقات أن ر.ع ، مراجع مالي بقطاع قنوات النيل المتخصصة انقطعت عن العمل دون عذر وفي غير حدود الأجازات والأحوال المقررة قانونًا، واشتركت مع مجهول في اصطناع شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى أيوب الجديد واستعملت هذه الشهادة المزورة فيما زورت من أجله بتقديمها إلى جهة عملها للتستر علي واقعة انقطاعها عن العمل.





وتبين أن المحالة تلاعبت بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بالإدارة المركزية للتعاقد وذلك بكتابة كلمات "مرضي، راحة، اعتيادي" قرين اسمها بالدفتر عن أيام انقطاعها عن العمل سترًا لهذا الانقطاع ولإضفاء صفة الشرعية على انقطاعها، وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إبلاغ جهة عملها بمرضها، وادعت المرض سترًا لواقعة انقطاعها عن العمل.





وأكدت النيابة الإدارية أن س.ر. مدير عام إدارة الاتفاقيات والقائم بأعمال الإدارة المركزية للتعاقدات بالقطاع تراخت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار شئون العاملين بالقطاع بانقطاع المحالة الأولى.





وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية للإعلام الي احالة موظفين مسئولين عن ادخال بيانات بالمكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للتعاقدات و أخصائي علاقات عامة للتأديبية حيث أهملوا في الحفاظ على دفتر الحضور والانصراف الخاص بالإدارة المركزية للتعاقدات ما مكن الأولى بالتلاعب بإحدى صفحاته .



