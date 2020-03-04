AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحالة 5 قيادات بقنوات النيل المتخصصة للمحاكمة التأديبية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:36 م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
Advertisements
جودت عيد
أحالت النيابة الإدارية 5 مسئولين بالإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة للمحاكمة التأديبية لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكهم مسلكًا معيبًا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة.

كشفت التحقيقات أن ر.ع ، مراجع مالي بقطاع قنوات النيل المتخصصة انقطعت عن العمل دون عذر وفي غير حدود الأجازات والأحوال المقررة قانونًا، واشتركت مع مجهول في اصطناع شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى أيوب الجديد واستعملت هذه الشهادة المزورة فيما زورت من أجله بتقديمها إلى جهة عملها للتستر علي  واقعة انقطاعها عن العمل.

وتبين أن المحالة تلاعبت بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بالإدارة المركزية للتعاقد وذلك بكتابة كلمات "مرضي، راحة، اعتيادي" قرين اسمها بالدفتر عن أيام انقطاعها عن العمل سترًا لهذا الانقطاع ولإضفاء صفة الشرعية على انقطاعها، وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إبلاغ جهة عملها بمرضها، وادعت المرض سترًا لواقعة انقطاعها عن العمل. 

وأكدت النيابة الإدارية أن س.ر. مدير عام إدارة الاتفاقيات والقائم بأعمال الإدارة المركزية للتعاقدات بالقطاع تراخت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار شئون العاملين بالقطاع بانقطاع المحالة الأولى. 

وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية للإعلام الي احالة موظفين مسئولين عن ادخال بيانات بالمكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للتعاقدات و أخصائي علاقات عامة للتأديبية حيث أهملوا في الحفاظ على دفتر الحضور والانصراف الخاص بالإدارة المركزية للتعاقدات ما مكن الأولى بالتلاعب بإحدى صفحاته .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحالة 7 مسئولين بالإذاعة المصرية للمحاكمة التأديبية

أهدروا 5 ملايين جنيه.. إحالة 5 مسئولين بمحافظة المنيا للتأديبية

فى واقعة غرق آثار متحف بنى سويف.. إحالة رئيس قطاع المتاحف السابق و7 آخرين للتأديبية

إحالة مدير ضرائب قليوب واثنين من مساعديه للتأديبية

ترشيحاتنا

يستغرق ثوان .. اختبار علمى يكشف حقيقة الإصابة بـ كورونا.. تفاصيل

السويسري فايلر يطالب بعثة الأهلي بغلق ملف كهربا والتركيز في موقعة صن داونز

سعر الدولار اليوم .. تطور جديد في ثمن الورقة الخضراء

بعد تنفيذ حكم الإعدام وأخذ الثأر.. ننشر صورة الإرهابى هشام عشماوى

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مرصد الإفتاء: إعدام عشماوي رسالة ردع للإرهاب وقصاص للشهداء‎

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسهل طريقة لمنع كورونا.. فوائد غسل اليدين للوقاية من الفيروس

وشك نور.. جمالك زاد.. جمهور ياسمين عبد العزيز يساندها في مواجهة شقيقها.. صور

تكاليف تأمين الأمير هاري وميجان ماركل تثير ضجة واسعة في بريطانيا.. تفاصيل