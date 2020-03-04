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مرأة

عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يكشف أسرار فيروس كورونا المستجد.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:02 م
كورونا
كورونا
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آلاء حسن- أسماء محمد- عدسة: هدير عبده
قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن فيروس كورونا خطير ويجب احترامه وتجميع المعلومات عنه، لانه عدو لذلك يجب دراسته جيدا لانه فيروس متقدم علميا وأصاب أعداد هائلة وهي تزداد على مدار الوقت.

وأكد د. مجدي بدران، خلال استضافته في ندوة صدى البلد، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا زادت لتصل إلى نسبة ٥٥%، ونسبة الوفيات عالميا تصل ٣.٤ % من المصابين، ولذلك فإنه الأمر يحتاج لعناية فائقة واتباع قواعد الوقاية منه.

وأضاف أن هناك سلوكيات تشجع على الإصابة بهذا الفيروس، موضحا أن إصابة العديد في ايران بكورونا يرجع إلى استهانة البعض به نتيجة الاهمال وعدم الاهتمام بالامر كما ينبغي.

وحذر من الإستهانة بالمرض، ونصح بضرورة تجنب السفر إلي الدول العربية التي ظهرت فيها أعداد من المصابين فضلا عن دول شرق اسيا، مؤكدا على ضرورة الوقاية منه بطرق سليمة وصحية. 
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