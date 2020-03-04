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محافظات

تكريم 85 متميزًا من ذوي الإعاقة في أسوان.. شاهد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:30 م
تكريم 85 متميزا من
تكريم 85 متميزا من ذوي الإعاقة في أسوان
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شاذلى عبد الفتاح

كرَّم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المتميزين من ذوى الإعاقة الذين حصلوا على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية فى مختلف المسابقات والأنشطة الرياضية والفنية والثقافية التى شاركوا فيها على مستوى الجمهورية، أو على المستوى المحلى، بإجمالى 85 شابا وفتاة، بمختلف المراحل العمرية، وذلك عن مسابقات ألعاب القوى والوثب ورمي الجلة والرمح  والفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية.

وبجانب الشباب، جرى تكريم 7 أمهات من ذوى الإعاقة، وكذلك القيادات التي ساهمت فى الارتقاء بذوى الإعاقة.

وعبَّر اللواء أشرف عطية عن سعادته لمشاركة أبنائه من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة حفل التكريم، مؤكدًا أنهم يمثلون الفئة المتميزة بالمجتمع الأسوانى؛ لما يثبتونه يومًا بعد يوم، من المواهب الفذة والأداء الفنى والثقافى الراقى فى كافة المجالات والأنشطة، ليكونوا بذلك جديرين بالإحترام والإعتزاز والرعاية، باعتبارهم نماذجا مشرفة تسعى دائمًا بعزيمة وإصرار الأبطال لقهر المستحيل ، والتغلب على التحديات بإرادة صلبة وقوية.

حضر فعاليات الاحتفال، حسن سيد خليل عضو مجلس النواب، ومرفت السمان رئيس اتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوى الإعاقة، ومحمد توفيق رئيس مؤسسة التوفيق الخيرية، ونجوى أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان.


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تكريم 85 متميزًا من ذوي الإعاقة في أسوان.. شاهد
تكريم 85 متميزًا من ذوي الإعاقة في أسوان.. شاهد
تكريم 85 متميزًا من ذوي الإعاقة في أسوان.. شاهد
تكريم 85 متميزًا من ذوي الإعاقة في أسوان.. شاهد
تكريم 85 متميزًا من ذوي الإعاقة في أسوان.. شاهد
تكريم 85 متميزًا من ذوي الإعاقة في أسوان.. شاهد
تكريم 85 متميزًا من ذوي الإعاقة في أسوان.. شاهد
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