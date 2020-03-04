كورونا يشعل أزمة فى تونس قبل مواحهة الترجى والزمالك .. الصحة تطالب بمنع حضور الجماهير.. واتحاد الكرة يرفض.. تفاصيل

وافق الأمن التونسي، على حضور 60 ألف متفرج لمؤازرة فريق الترجي أمام الزمالك في المباراة، التي تجمع بينهما الجمعة المقبل باستاد رادس في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفض الترجي التونسي، النصيحة التي قدمها شكري حمودة المدير العام للصحة العامة ورئيس اللجنة الوطنية في تونس، لمتابعة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، بشأن إقامة مباراة الزمالك في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بدون جماهير، رغبة في مؤازرة الجماهير للفريق الترجي التونسي من أجل تحقيق الفوز علي الزمالك .



وخرج الجامعة التونسية لكرة القدم ببيان ناري ردا على إلغاء الجماهير في مبارة الترجي القادمة أمام منافسه الزمالك والذي جاء كالتالي :" ؛ لم ترد الى الجامعة مراسلة أو إعلام رسمي في هذا الإطار، وبالتالي فإن كل التصريحات لا تلزم إلا أصحابها ما لم يرد موقف رسمي من مؤسسات الدولة المعنية".





وتابع:"في اتصال أجراه رئيس الجامعة مع أحمد قعلول، وزير الشباب والرياضة، تأكد لدينا عدم صدور أي موقف رسمي يمنع حضور الجمهور للمقابلات، وأن التنسيق جار بين وزير الشباب والرياضة ووزير الصحة، والمقابلات نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك المقابلات التي تندرج في إطار الربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية ستكون بحضور الجمهور.