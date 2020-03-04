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رياضة

كورونا يشعل أزمة فى تونس قبل مواحهة الترجى والزمالك .. الصحة تطالب بمنع حضور الجماهير.. واتحاد الكرة يرفض.. تفاصيل

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:21 م
لقاء سابق بين الترجي
لقاء سابق بين الترجي والزمالك
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حسام الحارتي
شهدت تونس عدة أزمات حول مباراة إياب دور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا التي تجمع بين فريقي الترجي التونسي الزمالك بملعب رادس يوم الجمعة المقبل.

وعقب انتشار فيروس كورونا في معظم  دول العالم حذرت منظمة الصحة العالمية من التجمعات الكثيفة للمواطنين ، في ظل عدم الوصول إلي علاج نهائي  للفيروس وهو ما تسبب فى ارتفاع الوفيات .

وافق الأمن التونسي، على حضور 60 ألف متفرج لمؤازرة فريق الترجي أمام الزمالك في المباراة، التي تجمع بينهما الجمعة المقبل باستاد رادس في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفض الترجي التونسي، النصيحة التي قدمها شكري حمودة المدير العام للصحة العامة ورئيس اللجنة الوطنية في تونس، لمتابعة فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، بشأن إقامة مباراة الزمالك في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بدون جماهير، رغبة في مؤازرة الجماهير للفريق الترجي التونسي من أجل تحقيق الفوز  علي الزمالك .

وخرج الجامعة التونسية لكرة القدم ببيان ناري ردا على إلغاء الجماهير في مبارة الترجي القادمة أمام منافسه الزمالك والذي جاء كالتالي :" ؛ لم ترد الى الجامعة مراسلة أو إعلام رسمي في هذا الإطار، وبالتالي فإن كل التصريحات لا تلزم إلا أصحابها ما لم يرد موقف رسمي من مؤسسات الدولة المعنية".


وتابع:"في اتصال أجراه رئيس الجامعة مع أحمد قعلول، وزير الشباب والرياضة، تأكد لدينا عدم صدور أي موقف رسمي يمنع حضور الجمهور للمقابلات، وأن التنسيق جار بين  وزير الشباب والرياضة ووزير الصحة، والمقابلات نهاية هذا الأسبوع بما في ذلك المقابلات التي تندرج في إطار الربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية ستكون بحضور الجمهور. 

 

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