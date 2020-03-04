برلماني يكشف رسالة وزيرة الصحة خلال زيارتها للصين

أشاد النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، بالوقفة المصرية تجاه الصين لمساندتها في التصدي لفيروس كورونا، وتقديم مصر العديد من المستلزمات الطبية والدوائية للصين في إطار حرصها على مساندة الصين في هذا الوباء العالمي.





ونوه اسماعيل في بيان له، الى الزيارة التي قامت بها د. هالة زايد وزيرة الصحة للصين في إطار توجيهات الرئيس االسيسي لاعلان التضامن المصري التام مع الصين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





ولفت النائب الى العلاقات الوثيقة بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، وحرص مصر بقيادة الرئيس السيسي على تمتينها وتعزيزها في مختلف النواحي، موضحا أن زيارة وزيرة الصحة المصرية للصين، تحمل رسالة مواساة وتعازي من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصدقائنا من الشعب الصيني في وفاة ضحايا ڤيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مساندة المصابين.





وأكد أن مصر كانت من أوائل الدول التي تواصلت مع الصين للوقوف على الفيروس وانتشاره وتداعياته الصحية.





من جانبها قامت الصين بإعطاء د. زايد نحو 1000 كاشف حديث لفيروس كورونا المستجد، بما يؤكد عمق العلاقات بين الدولتين وتواجد مصر في الأزمة.