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أخبار البلد

نائب وزير الطيران يقوم بجولة تفقدية لمطار برج العرب الدولي .. صور

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:06 م
الطيار منتصر مناع
الطيار منتصر مناع - نائب وزير الطيران المدني
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نورهان خفاجي
قام الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، اليوم ، بجولة تفقدية لمطار برج العرب الدولي ، ثاني أكبر المطارات المصرية بعد مطار القاهرة من حيث حركة الركاب ، وذلك للإطمئنان على سير العمل وحركة التشغيل بالمطار والوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية التي يتبعها المطار ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ورافق نائب وزير الطيران خلال الزيارة الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات واللواء طارق نصير رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران، حيث كان في استقبالهم الطيار محمد أحمد راشد ، مدير مطار برج العرب الدولى.

بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب وصالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة السيور والحقائب وبرج المراقبة بالإضافة إلى مواقف انتظار الطائرات، واطمأن على الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج أسوار المطار، كما زار "مناع" مكتب الحجر الصحي بالمطار واطلع على آلية الفحص الطبى التى تجربها الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان على الرحلات الجوية القادمة من الدول التي انتشر بها الفيروس إلى مطار برج العرب الذي يعد من أهم المطارات الإقليمية المصرية.

كما اطمأن على التدابير الصحية وطرق التدقيق الاحترازية المتبعة لمواجهة الفيروس المستجد لمنع تسلله إلى البلاد عن طريق تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية بالمطار وذلك وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وفى نهاية الجولة قام الطيار منتصر مناع بزيارة ميدانية لموقع مشروع إنشاء أول مبنى صديق للبيئة بمصر المقرر إنشاؤه فى مطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية جايكا ، بمساحة 34 ألفا و100 متر مسطح، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى خمسة ملايين راكب سنويًا، وهو حجم الحركة المتوقعة فى 2030.

واطلع الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني على الأنظمة الفنية والتكنولوجية الذي سيتم تركيبها في هذا المبنى والتى ستكون على أحدث التقنيات المتاحة في مجال المطارات على مستوى العالم. 
نائب وزير الطيران يقوم بجولة تفقدية لمطار برج العرب الدولي .. صور
نائب وزير الطيران يقوم بجولة تفقدية لمطار برج العرب الدولي .. صور
نائب وزير الطيران يقوم بجولة تفقدية لمطار برج العرب الدولي .. صور
نائب وزير الطيران يقوم بجولة تفقدية لمطار برج العرب الدولي .. صور
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